爸爸要進去關了！兼顧專責病房及檢疫所　東馬醫護成另類隔離族

▲防護衣穿脫教學。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東馬偕醫院近來因為病人陸續暴增，原來專責病房的10間病室已不夠用，又清空另一邊病房的病室做為收治covid-19中重度的病人之用。而醫護防疫班也陸續安排醫師進駐，每班2人每人要在病房待1週，期滿後需PCR陰性才可戴N95上班。

醫師趙川磊在接防疫班的前1日，在FB中PO出與2位小孩合照，「爸爸要進去關了、你們2位要聽話」，字裡行間表現與親人短暫分開的不捨！隨著疫情擴大，不只是確診者要隔離，連施行醫療的醫護人員也要隔離。疫情雖然隔絕了人與人間的互動，但更顯得彼此關係的珍貴及醫護人員的偉大!

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師陳勇志與檢疫所病人視訊問診及關懷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東馬偕醫院承擔台東新冠病毒肺炎中重度病人照顧責任，因確診人數一直往上升需要有醫護照顧的場所隔離，接手加強版集中檢疫所的醫療照護。開辦前1日，護理部主任曾令君，鉅細靡遺地教導旅館的工作人員穿脫隔離衣。也緊急在檢疫所架設了醫令系統，以便醫護可隨時記錄病情變化，可醫囑用藥或其他處置。

首次入住檢疫所的醫師陳勇志、李淑玲及林芸兌督導，肩負了這重責大任，3人進防疫所內輪值首發的3天班。李淑玲表示：進來這檢疫所每人都很緊張，特別這一波進來的都是20-30歲的年輕人，有非常多的擔憂。我們的角色除了醫師每日會問診注意病情變化外，很重要的就是心靈關懷。每個病人獨自在小空間中，容易胡思亂想。李督導說我們都要不斷安慰他們，告訴他們感冒也有類似症狀，別擔心過一二天就好了。特別是昨天剛好有一病人生日，病人非常苦悶無法慶生。為了讓他可享有慶生的喜悅，特別通融同學將生日蛋糕送交旅館部，讓服務人員在送晚餐時同時送去壽星房間。而同學則透過視訊，與病人唱生日快樂歌一同慶生，讓病人體驗前所未所的生日party。