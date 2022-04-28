iPhone 14 Pro CAD圖曝光！外媒：外形、晶片、鏡頭都更好

▲去年發布的iPhone 13 mini，將成為末代機種。（圖／翻攝自Apple）

圖文／CTWANT

自iPhone 11以來，蘋果推出的iPhone以及iPhone Pro版差異都不大，讓不少買Pro版的果粉總有吃虧的感覺，不過外媒指出，今年將在秋季發表會推出的iPhone 14（暫名），普通版及Pro版將有顯著差異，讓購入Pro版的消費者效能提升有感。

《Bloomberg》記者Mark Gurman報導指出，今年的iPhone 14 Pro將首度剪劉海，前鏡頭、感測器將改為類似橫置藥丸的佈局，就連Promotion都有120Hz的更新率，且將換上4,800萬畫素的感光元件，具備LiDAR、長焦鏡頭，最重要的是晶片將更新為A16。

As can be seen from CAD, the bezel of iPhone 14 Pro is narrowed (right) pic.twitter.com/HOul867PsT — Ice universe (@UniverseIce) April 26, 2022

▲iPhone 14 Pro CAD 圖。

至於普通版iPhone 14將取消mini版本，增加Max機型，但晶片只會採用A15更新版，鏡頭維持1,200萬畫素，並且維持屢屢被詬病的海苔瀏海，螢幕也維持60Hz更新率。

相比以往普通版以及Pro版的iPhone，今年購入Pro版的果粉勢必會有「賺到」的感覺；至於取消mini版本的原因，還是在於銷量不佳，尤其是在大陸的市場，因此才會增加普通機型的Max版本。

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