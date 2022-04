iPhone 14 Pro CAD圖曝光！外媒：外形、晶片、鏡頭都更好

▲去年發布的iPhone 13 mini,將成為末代機種。(圖/翻攝自Apple)

圖文/CTWANT

自iPhone 11以來,蘋果推出的iPhone以及iPhone Pro版差異都不大,讓不少買Pro版的果粉總有吃虧的感覺,不過外媒指出,今年將在秋季發表會推出的iPhone 14(暫名),普通版及Pro版將有顯著差異,讓購入Pro版的消費者效能提升有感。

《Bloomberg》記者Mark Gurman報導指出,今年的iPhone 14 Pro將首度剪劉海,前鏡頭、感測器將改為類似橫置藥丸的佈局,就連Promotion都有120Hz的更新率,且將換上4,800萬畫素的感光元件,具備LiDAR、長焦鏡頭,最重要的是晶片將更新為A16。

