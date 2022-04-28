快訊／雲林撞完換彰化！台61線2車追撞釀5傷　車流嚴重回堵

▲台61線南下187K漢寶路段追撞5人送醫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台61線南下214公里雲林路段今天12時35分才發生一起4輛油罐車、大型貨櫃車連環撞，彰化消防局派遣大城分隊前往支援，1人受傷送麥寮基督教醫院，傷亡仍待確認，未料，在下午1點187K又發生轎車與小貨車追撞事故，造成5人輕傷送彰濱秀傳醫院，一度造成全線大塞車，芳苑警方已經派員前往拖吊處理，預計下午3點現場排除。

▲台61線南下今中午發生一起4輛油罐車、大型貨櫃車連環撞車禍。（圖／翻攝彰化踢爆網）

台61線南下214公里雲林路段今天12時35分才發生一起4輛油罐車、大型貨櫃車連環撞，傷亡不明，事故路段全線封閉，詳細事故原因仍有待警方進一步調查釐清，事件才剛結束，未料台61線南下187K漢寶路段，下午1點又發生自小客車與小貨車追撞意外。

▲台61線南下187K漢寶路段追撞5人送醫。（圖／民眾提供）

這起自小客車與小貨車追撞意外，自小客車擋風玻璃碎裂車頭幾乎全毀，消防局據報後派遣鹿港、漢寶及埔鹽鄉防分隊前往，共5人輕傷，意識清楚，無人受困，送彰濱秀傳醫院救治，由於車禍事故占用內側車道，僅存外側車道通行，芳苑警方提醒用路人務必注意車前距離，保持安全駕駛。