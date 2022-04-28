23歲正妹臉藏滿滿寄生蟲！兩頰紅腫狂爆大白膿痘　醫3招除魔

▲嚇！臉藏滿滿寄生蟲，23歲正妹兩頰紅腫狂爆大白膿痘。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名23歲陳姓正妹近來飽受臉頰紅腫及滿臉膿皰之苦，原以為是青春痘作祟，還砸大錢買化妝品保養、擦藥都未改善，到大醫院求診，檢查後發現竟有大量蠕形蟎蟲寄生毛孔，確診為「酒糟性皮膚炎」，經過藥物治療、改善生活及飲食習慣等多管方式齊下後，狀況才好轉。

亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹表示，蠕型螨蟲是一種皮膚寄生蟲，正常情況下會寄生在皮膚上，不會造成影響，但一旦蟲量太多，便可能將毛囊撐大，引起免疫發炎反應，進而變成酒糟，容易在患部生成丘疹膿皰，因常被誤診為濕疹而使用類固醇治療，長久下來反而會讓病情更加惡化。

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▲蠕型螨蟲是一種皮膚寄生蟲，正常情況下會寄生在皮膚上，不會造成影響。（圖／資料照片）



方心禹指出，陳姓患者因先天體質關係，皮膚神經血管活性不穩定，加上處於悶熱環境及長期睡眠不足，加上愛吃辛辣、含酒精的刺激性食物，導致皮膚紅、熱、癢、刺，同時合併蠕形蟎蟲共生狀態失衡，因此確診為「酒糟性皮膚炎」，同時合併第一型（紅斑血管擴張型）及第二型（丘疹膿疱型）酒糟。

方心禹也提到，酒糟性皮膚炎是一種皮膚慢性發炎性的疾病，好發於20歲到60歲的女性，患者三不五時臉就會泛紅，甚至還會發熱、發癢、脫皮、粗糙、血管擴張，再嚴重一點的情況甚至會造成皮膚腫脹以及硬塊，通常好發在中臉位置，包含額頭、鼻子、臉頰兩側及下巴等部位。

方心禹建議，除使用藥物外，也要維持正常生活作息與穩定情緒，避免過度日曬及冷熱環境，減少辛辣刺激、含酒精以及過熱的食物，平時可使用非鹼性皂類、無香料色素、無精油植萃的洗臉產品，一天清潔一到兩次即可，同時也少用面膜、化妝水及去角質產品，治療期間盡量不要上妝，才能使肌膚達到穩定。