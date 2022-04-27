桃園市議會驚傳4議員確診　劉勝全連3天透過線上錄影質詢

▲桃園市議會驚傳有4名議員確診，市議會強調已完成清消作業，未來每2週進行一次大清消。（資料照／翻攝自桃園市議會官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議會驚傳有4名議員確診，甚至連議長邱奕勝的隨扈與司機都確診，所幸邱議長採檢後呈現陰性反應，其中確診市議員劉勝全還以錄影方式在議會提出質詢；桃園市議會指出，目前為開議期間，市議會已加強內部清消作業，確保議員質詢安全，確診議員若透過線上錄影質詢仍可領取出席費與膳食費用，但交通費則無法領取。

桃園市議會目前有4名議員確診，包括陳瑛、劉勝全、王仙蓮與楊家俍等人。另外，議長邱奕勝司機與隨扈也確診，不過是在休假期間染疫，議長邱奕勝並未與2人直接接觸，邱奕勝接受PCR採檢後也呈現陰性反應。

對此，議會總務組主任吳啟民說，議會已於本月25日針對議會內部進行全面消毒作業，未來每2週會進行一次大消毒，以確保議會內議員質詢時之安全；此外，因正值開議期間，確診市議員若透過線上錄影方式質詢，仍可領取每天出席費1000元、膳食費450元，總計1450元，但交通費1000元則無法領取。

▲桃園市議會驚傳有4名議員確診，市議員劉勝全連續3天以錄影方式質詢。（圖／翻攝自桃園市議會官網）

值得一提的是，4名市議員中，劉勝全是唯一連續3天以錄影方式質詢包括衛生、消防與環保局等局處，仍未放棄身為議員的權責與義務。

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