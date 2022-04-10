　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東男失聯7天陳屍草叢　家屬：飲酒場所曾與人有糾紛

▲失蹤男子竟成冰冷遺體。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲失蹤男子竟成冰冷遺體。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警局關山分局海端分駐所於4月4日18時15分左右，受理一起楊姓民眾失蹤案。經警方及家屬數日戮力的搜尋，於10日9時50分左右，在鹿野鄉瑞豐村關山大圳十七支線0K+100公尺處的草叢中找到被協尋人遺體。

發現遺體後，偵查隊人員到場蒐證，並通知警察局鑑識科作採證鑑識身分。

另外，關山分局表示，有關家屬質疑被協尋人案發前在飲酒場所曾與他人發生爭執衝突部分，警方已深入調查並保全相關證據，全案報請檢察官相驗指揮偵辦。

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

►超美3D蕾絲內衣，3套才868元！

ET快訊
快訊／醫憂「17天後單日破萬例」！　陳時中回應了
快訊／竹市+7足跡曝！　巨城SOGO、好市多、韓式燒肉
快訊／宜蘭4輛聯結車起火！　濃煙竄天
快訊／曾仁和被王威晨強襲球擊中！　擔架抬出場
快訊／收到「居家隔離」通知！　指揮中心4點提醒
快訊／阿妹演唱會「再爆確診足跡」！　特B區被匡列居隔
快訊／竹縣公布53處足跡！　竹北大遠百、弘爺、九芎湖
快訊／本土「中症」再+4！　50多歲女未打疫苗
快訊／本土431例「分布18縣市」！　新北143最多
快訊／本土狂燒+431例！　另增144境外移入
LIVE／本土續破400例？　陳時中最新說明
快訊／中油爆確診！　第三芳香烴工場停爐
快訊／罵狗飆哭賴香伶　柯文哲道歉了
《營業中》又出包！　溫昇豪秒變臉
快訊／竹縣+13！　群聚元凶竟是卡拉OK比賽
吳尊首揭上海封城生活！　陽台上空健身...親煮3餐
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭4輛聯結車車頭起火！　濃煙竄天警消搶救中

台東男失聯7天陳屍草叢　家屬：飲酒場所曾與人有糾紛

「XXX-2826撞的」善心人士留字條　女網友找到肇逃男

快訊／台南西港2車相撞　小客車駕駛無生命跡象送醫搶救

張安樂硬闖大甲媽祖管制區爆衝突　顏清標：這真的不好

快訊／台南嘉南大圳內28歲女落水　送醫搶救中

懷疑妻子出軌！醋男深夜持武士刀理論　怒捅小王臀部

兄弟檔「公園互丟土堆」鬧過頭　女騎士遭K中險摔車

柴山秘境太誘人　高雄3女大生玩嗨了...遇漲潮受困礁岩

快訊／土城麵包車違規左轉遭撞　波及11汽機車！女司機昏迷送醫

武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼

理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

飯飯從天而降輕K六角恐龍　愣3秒快狠準一咬...獵食空氣

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

金材昱Krystal接吻了！　心動才幾天...畫風突變枕頭戰

桃園越獄犯偷單車飆129km　落網稱想參加「大甲媽遶境」

侯佩岑看大S：電影也寫不出那樣　安排碰面具俊曄...曝小S「姊夫只有她能叫」

普渡三公降駕出巡整晚不眨眼　猛灌58度高粱！不給就鬧脾氣

在家用跑步機全程坐著跑？　偷懶啤酒肚大叔運動超愜意

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！ 米可白無奈：能做的我都做了

快訊／宜蘭4輛聯結車車頭起火！　濃煙竄天警消搶救中

台東男失聯7天陳屍草叢　家屬：飲酒場所曾與人有糾紛

「XXX-2826撞的」善心人士留字條　女網友找到肇逃男

快訊／台南西港2車相撞　小客車駕駛無生命跡象送醫搶救

張安樂硬闖大甲媽祖管制區爆衝突　顏清標：這真的不好

快訊／台南嘉南大圳內28歲女落水　送醫搶救中

懷疑妻子出軌！醋男深夜持武士刀理論　怒捅小王臀部

兄弟檔「公園互丟土堆」鬧過頭　女騎士遭K中險摔車

柴山秘境太誘人　高雄3女大生玩嗨了...遇漲潮受困礁岩

快訊／土城麵包車違規左轉遭撞　波及11汽機車！女司機昏迷送醫

苗栗+2！50歲婦Ct值19.7　8處足跡曝光

合體「富邦哈林」丘昌榮　庾澄慶：贏球我就來唱歌

台南安南國中1師1生確診！　累計3國中小停課10天

LIVE／高雄+26　娛樂圈再增確診？陳其邁最新說明

韓籍船員失聯！韓艦艇入我海域搜救　張競批喪權辱國：若是對岸會放行？

台東+1！感冒症狀+發燒Ct值17.4　匡列18人採檢

學生怨被匡列校方不願改線上？　陳時中：指引修訂這2天公布

應曉薇促成！北市濱江實中拿下臺灣首所IBMYP公立學校

快訊／竹市+7　足跡曝：巨城SOGO、好市多、新橋韓式燒肉入列

醫憂「17天後恐單日破萬例」！陳時中：國內RT值介於2.0~2.5間

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

社會熱門新聞

「媽祖婆生氣了」！白狼帶隊搶轎爆衝突

張安樂硬闖大甲媽祖管制區爆衝突　顏清標說話了

大甲媽遶境經過民生地下道　顏清標說話了

屏東「天上人間」多好玩？5原因讓人進去不想出來

跟正妹約砲！3男摸黑爽玩17次　隔天下體摸到屎崩潰

白狼闖大甲媽管制區爆衝突！6人遭逮

長髮女緊貼跟蹤！高雄「柺杖爺爺」不敢回頭加速衝警局

建商老董亂倫小姨子40年　還讓孫子喊她媽

北港武德宮進香團開戰了　紫衣男開警車驚呆全場

萬丹泥火山噴發　泥漿灌宮廟...恐怖畫面曝！

遶境大亂鬥連爆！　警政署下令嚴懲：以現行犯逮捕

即／台南2車相撞　小客車駕駛命危搶救

高雄貨車違停！祖孫「閃避」擦撞油罐車…慘被拖行滿身血

因3女人+1念頭…台銀襄理盜領客戶近億元　但生活悲慘

更多熱門

相關新聞

2天炸826本土！名醫曝「台灣4大準備方向」

2天炸826本土！名醫曝「台灣4大準備方向」

新冠病毒本土個案連兩日突破380起，疫情將大規模爆發？中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、衞福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬醫師受訪時表示，現今疫情態勢與去年不同，去年的Delta株重症率、死亡率皆高，而如今Omicron約99.79%感染者屬於輕症及無症狀，防疫策略亦須相應改變。

急診醫：確診者「中3風險因子」死亡率高！

急診醫：確診者「中3風險因子」死亡率高！

奕寶中和失蹤！媽賞1萬獎金協尋

奕寶中和失蹤！媽賞1萬獎金協尋

台東翁失蹤2天　他「倒臥田中央」被尋獲

台東翁失蹤2天　他「倒臥田中央」被尋獲

女大生疑與家人爭吵　在彰濱海域落水失蹤

女大生疑與家人爭吵　在彰濱海域落水失蹤

關鍵字：

失蹤 遺體 死亡

讀者迴響

熱門新聞

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星在場」護白狼！網怒打臉

剛交女友！他驚見「下體白白的」　多人塞爆門診

她載交友軟體連約16男　大讚：省錢又飽

大甲媽遶境驚見「金鐘主持人」扛轎還願！

本土+442！　有症狀快做1件事

重機女神900張色照瘋傳！去年才爆不雅片外流　

「媽祖婆生氣了」！白狼帶隊搶轎爆衝突

護理師值班16小時！回家見男友床上摟小三

「愛吃2類食物」長息肉拒切！她拖2年…醫：第三期了

單日本土恐破萬？　他估算出在這天

眾量級家寧Andy「婚紗合照」曝光！緊靠勾手進場

禿頭男「戒洗髮精」改清水洗頭！6年後頭髮奇蹟長回

金世正《社內相親》完結秒剪成俏麗短髮

香港將拍豪華版《華燈初上》！5美艷女角名單出爐

張惠妹開唱「驚見天后坐台下」！

更多

最夯影音

更多
武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼

武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼
理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

飯飯從天而降輕K六角恐龍　愣3秒快狠準一咬...獵食空氣

飯飯從天而降輕K六角恐龍　愣3秒快狠準一咬...獵食空氣

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

金材昱Krystal接吻了！　心動才幾天...畫風突變枕頭戰

金材昱Krystal接吻了！　心動才幾天...畫風突變枕頭戰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面