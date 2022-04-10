台東男失聯7天陳屍草叢　家屬：飲酒場所曾與人有糾紛

▲失蹤男子竟成冰冷遺體。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警局關山分局海端分駐所於4月4日18時15分左右，受理一起楊姓民眾失蹤案。經警方及家屬數日戮力的搜尋，於10日9時50分左右，在鹿野鄉瑞豐村關山大圳十七支線0K+100公尺處的草叢中找到被協尋人遺體。

發現遺體後，偵查隊人員到場蒐證，並通知警察局鑑識科作採證鑑識身分。

另外，關山分局表示，有關家屬質疑被協尋人案發前在飲酒場所曾與他人發生爭執衝突部分，警方已深入調查並保全相關證據，全案報請檢察官相驗指揮偵辦。