英怒批普丁超流氓！烏俄戰爭恐長達10年　下個可能受害國家曝光

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，俄羅斯總統普丁的行徑形同流氓，他所領導的俄羅斯，比蘇聯時期還要更不可信任，若他成功奪得烏克蘭領土，那下一步就會對摩爾多瓦或喬治亞發動攻擊，這場戰爭可能延伸長達10年。

根據《每日郵報》報導，特拉斯27日在一場外交政策演說中表示，普丁（Vladimir Putin）是一名正在鋌而走險的流氓統治者，俄國一切的侵略行為都不該得到回報，如果普丁成功控制烏克蘭領土，那麼他下一步就會朝摩爾多瓦（Moldova）或喬治亞（Georgia）發動攻勢。

▲英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）。（圖／達志影像／美聯社）



特拉斯警告，如果普丁成功了，那麼歐洲和全球就會面臨可怕的後果，戰爭可能長達10年之久，「英國及其盟友必須更進一步、快速地將俄羅斯趕出烏克蘭，我們必須做好長期準備。」特拉斯提到，任何和平談判都不該放棄烏克蘭領土給俄羅斯，烏克蘭危機必須成為西方對國際安全進行徹底改革的催化劑。

她指出，英國此刻必須要加強軍事實力，同時與全球各地的自由國家建立聯盟，利用經濟實力威懾那些「不按規矩行事」的侵略者，而七國集團（G7）應該扮演「經濟北約」的角色，捍衛集體繁榮；至於北約（NATO）則必須準備向芬蘭、瑞典等國敞開大門。

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