　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭「蛇島大反攻」最新戰果　炸毀俄軍指揮所、防空導彈系統

▲▼烏克蘭蛇島。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭軍方表示，已經摧毀俄軍在蛇島上的指揮所。（圖／達志影像／美聯社） 

記者張寧倢／編譯

烏俄戰爭開打第一天，位於黑海西北部的蛇島（Zmiinyi Island）遭受俄軍猛烈攻擊，13名駐守烏軍拒絕投降，通訊兵羅曼（Roman Hrybov）還因飆罵俄軍「去你X的」後遭俘，蛇島落入俄軍控制。然而，烏克蘭軍方表示，在26日一波空襲中，成功摧毀了島上的俄軍指揮所，並造成人員陣亡。

根據《每日郵報》報導，烏克蘭軍方南部作戰司令部（Operation Command South）一處軍事基地指揮官表示，在26日發動的一波空襲中，已成功摧毀了俄羅斯在蛇島的指揮所與一個防空導彈系統，佔領蛇島的俄軍人數已經「減少」，但確切的陣亡人數仍在評估中。

▲駐守蛇島被俘的烏克蘭士兵羅曼，因飆罵俄軍爆紅，獲頒榮譽勳章。（圖／翻攝烏克蘭國防部推特）

俄羅斯入侵烏克蘭第一天，俄軍就在蛇島周邊部署黑海艦隊戰艦「莫斯科號」（Moskva）與22160型畢可夫號（Vasily Bykov）巡邏艦，並透過無線電要求駐紮蛇島的烏克蘭邊境警衛隊士兵投降，卻被通訊兵羅曼以髒話回嗆，「俄羅斯戰艦，去你X的」，不過最終島上烏軍全數被俘至克里米亞半島。

羅曼因咒罵俄軍而爆紅，幸好如今已平安返鄉，獲頒榮譽勳章。然而，羅曼的母親透露，他在被俘虜期間遭受惡劣對待，挨餓受凍、不准上廁所，還經常被無故痛毆。不過，當初參與襲擊的光榮級飛彈巡洋艦「莫斯科號」已於14日爆炸沉沒，外界廣泛認為是遭2枚烏克蘭的「海王星」反艦飛彈擊沉。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內1焦屍
LINE母親節限定特效來了！　3組關鍵字曝
3歲小網紅抖音爆火…爸爸被挖是偶像劇男星！　本尊認了隱婚生子
有夠敢！他戶頭剩5元買2733萬股票　違約交割慘了
快訊／衛福部：輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」！預計本周
快篩哪裡還有？　一鍵就能查「藥局存量地圖」
快訊／衛福部估「5月5日」確診破3萬7　預測曲線圖曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄部署「海豚軍團」保護海軍基地　防烏克蘭特種部隊潛入破壞軍艦

烏克蘭「蛇島大反攻」最新戰果　炸毀俄軍指揮所、防空導彈系統

14歲少年「勒死後性侵」10歲女童　爸心急尋女家附近樹叢找到屍體

美國6州連爆「兒童不明肝炎」疑似個案　1童喪命！恐成首例死亡

歐美爆「兒童不明肝炎」10％需移植！　4大關鍵QA一次看

14歲少女被5俄軍性侵懷孕　13歲少女崩潰想改變性向：我恨男人

俄突印17萬外交護照！外媒踢爆背後目的：讓特工躲過制裁潛入西方

佛奇高喊美國疫情已「脫離大流行」　1天後卻改口：有減緩但未結束

拜登5月下旬訪日韓！先見尹錫悅、岸田　隨後參加四方安全對話

烏東2共和國擬5月辦「入俄公投」　可能日期曝光

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

王子「5歲毛弟VS.5個毛弟」：都不選可以嗎　包包翻出驚人物品...他工作必帶！

俄部署「海豚軍團」保護海軍基地　防烏克蘭特種部隊潛入破壞軍艦

烏克蘭「蛇島大反攻」最新戰果　炸毀俄軍指揮所、防空導彈系統

14歲少年「勒死後性侵」10歲女童　爸心急尋女家附近樹叢找到屍體

美國6州連爆「兒童不明肝炎」疑似個案　1童喪命！恐成首例死亡

歐美爆「兒童不明肝炎」10％需移植！　4大關鍵QA一次看

14歲少女被5俄軍性侵懷孕　13歲少女崩潰想改變性向：我恨男人

俄突印17萬外交護照！外媒踢爆背後目的：讓特工躲過制裁潛入西方

佛奇高喊美國疫情已「脫離大流行」　1天後卻改口：有減緩但未結束

拜登5月下旬訪日韓！先見尹錫悅、岸田　隨後參加四方安全對話

烏東2共和國擬5月辦「入俄公投」　可能日期曝光

快訊／快篩實每間限量78份秒殺 　侯友宜：應降價、口罩化

染疫確診壓力大！正向接受治療　醫師分享「安住身心靈」妙方

「賭客都說很好賺」結果是詐騙！　博弈奕網站一年海削5億

NBA史上最糗！3度3比1被翻盤　瑞佛斯委屈稱外界太嚴苛

爐石再登榮耀？羅傑、大頭皮闖進戰場傳奇賽決賽 頂500PING搶冠軍

快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內驚見1焦屍身分待查

告別「獨臂刀王」王羽！三女兒含淚道謝　王加露：父親不是孤獨走

羅斯福路名宅「1樓廁所」遭法拍！　他曝：標到也不能獨享

民眾買不到快篩全跑到採檢站　賴香伶：企業防疫物資短缺

最神秘山林甜點店！特搜苗栗隱藏版美食　還要吃道地湯圓、米苔目

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

他娶初音4年　認了「婚姻觸礁」

德研究：BNT疫苗可能引發罕見肝炎！　症狀曝光

普丁傳聲筒嗆：一枚「撒旦2」夷平英國！

被比特犬咬掉雙臂　三寶媽醒來崩潰

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

快訊／美眾院一致通過助台恢復「世衛觀察員」

北海道11死船難　社長跪地10秒道歉

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

基輔市長拉倒8公尺高「俄烏友誼紀念銅像」

觀光船撞座頭鯨！乘客被拋空中驚悚片曝

俄羅斯反擊！　宣布驅逐8名日本外交官

投資人靜待重要企業財報　美股回穩漲61點

匈牙利不甩歐盟！　將用俄新支付計畫進口能源

澤倫斯基獲邀參加G20峰會　可能與普丁同台

更多熱門

相關新聞

14歲女被5俄軍性侵懷孕　13歲女崩潰想改性向

14歲女被5俄軍性侵懷孕　13歲女崩潰想改性向

俄烏戰爭頻傳女性遭俄軍性侵事件，其中許多受害者是13、14歲的少女，最小受害者甚至只有10歲，截至目前為止已有12起女性被強迫懷孕的案件，還有一名13歲少女因為身心受創，變得極度厭惡男性，希望治療師能幫忙改變性向，這輩子再也不想愛男人。

俄突印17萬外交護照！外媒踢爆背後目的

俄突印17萬外交護照！外媒踢爆背後目的

普丁狠嗆：誰敢介入俄烏　將祭「閃電般反擊」

普丁狠嗆：誰敢介入俄烏　將祭「閃電般反擊」

美：俄軍槍斃投降烏軍平民　性侵女人和女孩

美：俄軍槍斃投降烏軍平民　性侵女人和女孩

馬力波遭圍62天物資耗盡！　烏軍求救：重演敦克爾克大奇蹟

馬力波遭圍62天物資耗盡！　烏軍求救：重演敦克爾克大奇蹟

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯蛇島空襲指揮所

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

跳劉畊宏操「卵巢黃體爆裂」！24歲正妹2分鐘就GG

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

10大營養素提高免疫力　台灣人最缺3樣

鳳梨深夜嗆連千毅　一句話又讓他爆氣

60歲葉蒨文「滿頭白髮」近照曝！

6年前就挺強尼戴普！《陰屍路》女星再發聲

傳今日本土飆破1萬3　陳時中14:00說明

超強省錢小資女「1個月餐費只花170」！4年存到240萬買房

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面