烏克蘭「蛇島大反攻」最新戰果　炸毀俄軍指揮所、防空導彈系統

▲烏克蘭軍方表示，已經摧毀俄軍在蛇島上的指揮所。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

烏俄戰爭開打第一天，位於黑海西北部的蛇島（Zmiinyi Island）遭受俄軍猛烈攻擊，13名駐守烏軍拒絕投降，通訊兵羅曼（Roman Hrybov）還因飆罵俄軍「去你X的」後遭俘，蛇島落入俄軍控制。然而，烏克蘭軍方表示，在26日一波空襲中，成功摧毀了島上的俄軍指揮所，並造成人員陣亡。

根據《每日郵報》報導，烏克蘭軍方南部作戰司令部（Operation Command South）一處軍事基地指揮官表示，在26日發動的一波空襲中，已成功摧毀了俄羅斯在蛇島的指揮所與一個防空導彈系統，佔領蛇島的俄軍人數已經「減少」，但確切的陣亡人數仍在評估中。

▲駐守蛇島被俘的烏克蘭士兵羅曼，因飆罵俄軍爆紅，獲頒榮譽勳章。（圖／翻攝烏克蘭國防部推特）

俄羅斯入侵烏克蘭第一天，俄軍就在蛇島周邊部署黑海艦隊戰艦「莫斯科號」（Moskva）與22160型畢可夫號（Vasily Bykov）巡邏艦，並透過無線電要求駐紮蛇島的烏克蘭邊境警衛隊士兵投降，卻被通訊兵羅曼以髒話回嗆，「俄羅斯戰艦，去你X的」，不過最終島上烏軍全數被俘至克里米亞半島。

羅曼因咒罵俄軍而爆紅，幸好如今已平安返鄉，獲頒榮譽勳章。然而，羅曼的母親透露，他在被俘虜期間遭受惡劣對待，挨餓受凍、不准上廁所，還經常被無故痛毆。不過，當初參與襲擊的光榮級飛彈巡洋艦「莫斯科號」已於14日爆炸沉沒，外界廣泛認為是遭2枚烏克蘭的「海王星」反艦飛彈擊沉。

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