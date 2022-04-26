阿翰「哪個角色最經典」？ 　鐵粉答案出爐：笑到靜音

▲阿翰哪個角色最經典？話題引發粉絲熱議。（圖／阿翰po影片臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

網紅阿翰憑藉超傳神的模仿功力紅遍全台，最近又靠著「九天玄女唯一指定姐妹廖麗芳」再度成為網路熱議話題。對此，就有網友表示，原本以為「房東太太」已經是阿翰的巔峰，不料近日又被算命阿姨影片笑翻，不禁好奇詢問「阿翰最經典的角色是誰？」文章一出，引發熱議。

有一名網友日前在批踢踢WomanTalk板發文表示，原本以為房東太太連發已經是超越巔峰，這次又來一個九天玄女指定姐妹，真的是要笑死。

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該網友還說，說真的一開始覺得他很還好，可能就是幾個角色走紅這樣，沒想到他可以一直超越自己，默默覺得他蠻厲害被圈粉，「想問大家覺得阿翰最經典的角色是誰？」

▲阿翰的算命阿姨角色深受大眾喜愛。（圖／翻攝阿翰臉書）

貼文曝光後，立刻引起熱烈討論，「園遊會國中妹，那個聲音真的超扯」、「房東太太，看好幾次還是覺得好笑」、「沒有弱的角色，很強！」、「愚人節那個最經典」、「喜歡允恩，可惜只有出3集」、「絕對是園遊會」、「西打重複看好幾次」。

其中，最多網友點名澟月，紛紛留言讚賞「一定是澟月」、「絕對是澟月，腰刀公主」、「澟月難波萬」、「澟月實在經典到爆炸」、「我以前下班後心情超差，就會把澟月影片全看一次，笑一笑心情超好」、「澟月><超讚」、「澟月！誰生命中每遇過幾個凜月XD頭有夠油」。

另外，不少網友表示也很喜歡「阮月嬌」，「阮月嬌，當初吃水餃笑到靜音」、「月嬌還是最經典」、「阮月嬌，太難學了啦」、「阮月嬌愛吃水餃記一輩子！哈哈」、「我最喜歡月嬌」、「凜月真的很經典，但我喜歡阮月嬌」、「阮月嬌跟房東太太真的經典」。

▼阿翰經典角色「澟月」、「阮月嬌」獲得最多網友讚賞。（圖／阿翰po影片臉書）