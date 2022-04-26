花蓮+220！花防部2軍人確診　新增2市場淪陷

▲0426花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者黃資真／花蓮報導

花蓮今（26）日新增220例，累計1675人確診，未來將會在每日晚上凌晨12點截止統計確診人數，因此與中央有出入。此外，陸軍花東防衛指揮部營區新增2名軍人確診，累計21例，衛生局長朱家祥表示，應是與社區連結後染疫。

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今日新增220例中，包括慈濟醫院3例、門諾醫院1例（社區感染）、部立花蓮醫院10例（8家人與友人、生日宴2例）、花防部2例（2軍人）、外縣婚宴延伸13例（5亞泥職場、6家人友人、滿月酒延伸1家人、）、黃昏市場28例、市八市場4例、中華市場1例、外縣市染疫15例、社區感染117例，尚有26人疫調中。春日部落社區傳播案已清零。

▲外縣婚宴染疫關係圖。（圖／翻攝自臉書）

▲花防部、春日社區染疫關係圖。（圖／翻攝自臉書）



▲部花、黃昏市場染疫關係圖。（圖／翻攝自臉書）

市場群聚部分，黃昏市場有5攤商、11採買民眾、延伸6家人友人、攤商6家人友人確診；市八市場新增4例，累計5確診；中華市場新增1例，累計4確診。朱家祥說明，不排除市場之間的關聯性，中華市場由於為早市，部分攤商在下午時會前往黃昏市場擺攤，造成相互傳染。

此外，校園確診案例部分，宜昌國中新增1例9年級生、中正國小1例6年級生、水源國小2例3、4年級生、康樂國小2例3、4年級生、海星幼兒園1學童、瑞穗附幼1學童，上述學校皆已暫停實體課程。