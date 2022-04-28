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社會 社會焦點 保障人權

騎自行車逆向要罰錢！　他求警開恩不成罵「流氓」慘了

▲▼腳踏車,孩子,騎車,單車。（圖／翻攝自pixabay）

▲自行車並非像行人一樣可自由在像弄內移動，如有違反交通號誌標誌，會吃上罰單。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

在各級政府鼓勵，許多民眾開始習慣平日以自行車代步，節能減碳兼健身，台北市呂姓男子上個月就在中山區某巷弄內騎著自行車漫遊，結果被警察攔住，指他在單行道逆向行駛，呂男傻眼求饒「以為自行車跟行人一樣」，警察堅持要開罰單，呂男腦羞辱警「跟流氓一樣」，當場被上銬逮捕，台北地檢署28日依妨害公務罪嫌起訴呂男。

台北街頭時常可看到有人騎著自己的或者公共自行車，在大街小巷上穿梭，有時還會騎上畫有自行車專用道的人行道，其實《道路交通管理處罰條例》有規定，自行車、牛車、馬車，以及電力為主、最大時速25公里以下的電動自行車，都屬於「慢車」。

綜合《道交條例》第73、74條相關規定，慢車駕駛人須在慢車道通行；或無正當理由在未劃設慢車道之道路不靠右側路邊行駛；不服從執行交通勤務警察之指揮，或不依標誌、標線、號誌之指示；在同一慢車道上不按遵行方向行駛，甚至不依規定停放車輛，都可處罰300元以上600元以下罰緩。

當時嚴守法令的這名警察，正在中山區某巷弄內，催促1輛占用巷邊人行通道的轎車駛離，此時剛好看到呂男騎著自行車駛近，警察攔下呂男，告知已經逆向違規，呂男解釋說，以為腳踏車跟行人一樣，沒有甚麼逆向規定，警察說明法條並堅持要開單，呂男瞬間爆氣罵警察像流氓，因此吃上妨害公務官司。呂男另正申告警察上銬時弄傷他的腕部，涉嫌傷害等罪。

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