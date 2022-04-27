誇張畫面曝！女夜騎機車闖國道　光腳狂晃...躲紅斑馬攔停慘了

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名25歲的陳姓女子昨晚被發現騎機車闖國道，有網友在爆料公社PO出誇張影片直呼「怎麼會有這種大膽的想法」，只見陳女當時光著腳丫一邊騎車一邊晃，更一度騎到中線車道，相當危險。國道警察獲報後立即前去攔查，但陳女卻繼續前行，多次躲避警車，最後在國道警包圍下才停車，更直接被壓制在地。

▲25歲女騎士夜騎機車闖國道，還光腳狂晃。（圖／翻攝自爆料公社）

國道第五公路警察大隊表示，勤務指揮中心於昨（26）日19時8分接獲高公局南區交控中心通報，在國道1號北向351公里處有機車誤闖，因此立即通報岡山分隊編號536巡邏車前往處理。

▲國道警以明顯燈光及警鳴器示意陳女停靠路邊，但她仍不斷閃避警車。（圖／翻攝自爆料公社）

從網友PO出的影片可見，陳女當時騎機車闖國道，光著腳丫還不斷晃動，甚至還一度伸手揮舞，更變換車道到中線。執勤員警發現陳女後，便立即行駛至其前方，以明顯燈光及警鳴器示意她停靠路邊，沒想到她卻多次躲避警車攔查，並持續前行。

隨後執勤員警當機立斷先行壓慢後方車流，勤指中心也立即調派另部警車於前方配合攔查，終於在19時12分在345.5公里處攔停該部機車，並將她壓制在地。

▲▼國道警當機立斷包圍攔停女騎士，並將她壓制在地。（圖／翻攝自爆料公社）

經查，騎士陳女並未飲酒，但精神狀態十分不穩定，現場立即通報119救護車護送並陪同就醫，並立即通知家屬到院處理後續。

國道警方表示，該案違反道路交通管理處罰條例第33條第4項「機車行駛高速公路」，依規定製單舉發；另有關是否涉嫌刑法第185條第1項妨害交通往來安全罪部分，後續將檢視相關事證後再行決定是否函送地檢署偵辦。

