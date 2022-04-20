恐怖「大旺號」！漁工遭扣薪毆打、連續工作32天　1死1中風

▲高雄地檢署登船查驗相關跡證 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

由台灣人投資萬那杜籍漁船「大旺號」，高雄地檢署經過2年多的偵辦之後表示，檢察官認為這艘船的林姓船長不但逼迫印尼船員吃豬肉之外，每天工作時間長達20小時，甚至一連工作32天沒有休息，涉及以強暴、脅迫方式對外籍漁工為勞動剝削，並以違反人口販運防制法等罪，一口氣起訴包括被告林姓船長等9人。

被起訴的9人當中，包含雇用人蔡姓以及林姓負責人，他們經營永豐漁業有限公司，而漁船「大旺號」為永豐公司所有，並透過仲介公司僱用多位外籍漁工在漁船從事遠洋漁獲捕撈工作，而其中一名已經死亡。

該漁船於2019年4月10日自我國高雄市旗津區漁港啟航，前往南太平洋作業，林姓船長、梁姓大副明知東南亞籍勞工因其本國物質生活條件低落，始斥資旅行費用並甘受仲介抽成，離鄉來台從事船員工作賺取微薄薪資，竟意圖為謀求於航程中獲取高漁獲而提高可分配報酬，利用上開外籍漁工不熟諳通用語言，且仲介來台後旋隨船出港作業，在海上舉目茫然、四周汪洋而難以求助之弱勢困境，海上作業期間漁工苟不服從工作指揮。

▲高雄地檢署登船查驗相關跡證 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

船長跟大副就恣意辱罵、揚言扣薪，甚至毆打未達要求之漁工，且船舶到達漁區後，更要求漁工不停作業、超時工作14至20小時，期間更無視海上酷寒，恣意將漁工衣物拋海或扣留漁工海上保暖衣物，另伙食方面，亦未顧及多位印尼籍船員信仰而逕多以豬肉為主菜，使不吃豬肉之印尼籍船員為求溫飽，而被迫食用豬肉。

同時在海上作業期間，2019年年6月中旬某日，一名外籍漁工在甲板進行下勾作業時，梁性大副竟然未預警地重擊他的頭部後腦處，這名外籍漁工受擊後倒地於甲板上，雖然當下這名漁工自行爬後仍繼續作業，不過就在隔幾天之後被人發現就寢時被發現死亡。

「大旺號」漁船駛往斐濟SUVA港停靠，死亡的漁工經司法相驗，認定死因為急性肺水腫，另外該船於停靠斐濟時，原先的19名外籍船員趁機離職下船，經增補人力後，該船繼續於南太平洋海域進行捕撈作業，2020年3月17日，一名外籍漁工在船上工作受傷，30分鐘後遭林姓船長要求繼續工作，4月初又有一名外籍漁工身體不堪負荷，左半身無法出力、並產生中風之病況。

高雄地檢署檢察官逐一分析扣得之漁獲日誌及船長電子郵件資料、現場勘驗漁船設備結果、漁船航跡圖、漁船漁獲量、漁工薪資明細及財團法人綠色和平基金會透過印尼移工聯合會（SBMI）取得關於大旺號漁船漁工的申訴資料等各項事證，費時抽絲剝繭、尋求真相，一舉偵結起訴被告船長等9人。

檢察官以罕見的嚴厲批評撰寫起訴書時表示：「被告等人，以恣意怒罵、揚言扣薪、暴力毆打、超時工作、休息不足、衣不暖食不飽等苛刻勞動條件，來對待海上漁工，利用勞工迫於脆弱困境，進行勞動剝削」。所以經過認定，以涉嫌違反人口販運防制法第32條、第39條及勞動基準法第75條等罪，提起公訴。