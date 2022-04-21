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社會 社會焦點 保障人權

為搶績效！2荒唐刑警騙5人「強制驗尿」　賠36萬還要停職半年

▲▼驗尿。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

▲吳姓與余姓員警，2人為提升績效，竟誆騙檢察官有5人應驗尿卻未到， 聲請強制採驗尿液許可書，對5名民眾強制驗尿得逞。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

記者林冠吟／綜合報導

南投埔里分局吳姓小隊長與余姓偵查佐，被查出為提升業務績效，以獲取個人性政獎勵，假借巡佐授權，持巡佐印章向地檢署聲請「強制採驗尿液許可書」，騙5位民眾強制驗尿。事件曝光後，懲戒法院審理判2人休職6月，2人不服，上訴二審遭駁回，全案定讞。

判決書指出，時任南投縣埔里分局偵查隊的吳姓與余姓員警，2人為提升業務績效，竟假借職務上的機會，偽造公文書與私文書，2人明知道採驗尿液通知書並未實際送達5名民眾手上，卻在2018年在未獲得巡佐授權或同意下，明知5位民眾根本未被通知前往分局驗尿，卻以不實資料向南投地檢署聲請核發強制採驗尿液許可書。

事後，2人再將強制驗尿許可書交給派出所所長後，再由所長指派相關員警，前往個案家中強制驗尿得逞。

事件曝光後，刑事部分，法院依公務員假借職務上之機會行使偽造公文書等5罪，分別判處吳、余2人應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並須向公庫支付36萬元。

2人到案後，也向法官認罪，表明已經知錯並真心懺悔，強調當時僅是想為分局爭取績效，未料到會損害他人行動自由之嚴重後果，吳男向法官哭訴，自己也已向公庫支付36萬元，家中還有老小，為其1年多的偵查審判程序，已讓他身心俱疲，希望法官能給予自新機會。

不過在行政究責部分，懲戒法院審酌2人任職員警工作多年，卻為圖提升業務績效及獲取個人行政獎勵，假借職務上之機會，將不實事項登載於其職位上所掌之公文書內並行使，因而損及警察機關之信譽，並損害他人權益，使民眾喪失對公務員執行職務之尊重與信賴，衡量2人皆坦承犯罪，再判2人休職半年。吳、余2人不服，上訴二審。不過二審法官仍認為原判決懲戒並無違反比例原則，駁回2人上訴，全案定讞。

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