勞保基金2028年將用罄　民眾黨團：加速「最低工資法」立法

▲台灣民眾黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

勞保基金將於2028年用罄，將近千萬台灣勞工的退休生活將受重大衝擊，加上日前苗栗發生女工小熙職災事件，在在凸顯勞工的弱勢地位。民眾黨立院黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿24日舉行記者會，呼籲執政黨推動「勞動教育促進法」完善勞動教育，明定學校每學期實施勞動教育；以及加速「最低工資法」立法，雇主或事業單位負責人登記前，接受勞動教育講座，多管齊下推動勞動權益。

賴香伶指出，苗栗女工職災事件在2021年11月9日發生當下，勞動部隨即獲報進行勞檢，並向公司開罰15萬元，不過雙方勞資直到2022年調解不成立後，職安署才給予個案法扶基金會的聯絡資訊，職安署不只效率明顯不及格，也反應勞工對職災事件的求助管道，沒有充分資訊。

賴香伶表示，目前勞動部職安署每年都有編列預算，給各縣市政府執行「職業災害勞工個案主動服務計畫」，並配置個管員（FAP），現行規定FAP每人每年需達成45件職災勞工開案量，但地方政府配置的FAP數量明顯不足，且對移工職災服務率偏低；監察委員報告指出，2011年至今移工僅占職災勞工總服務人次的千分之一，且多半是事發初期的權益諮詢，無進行職業重建資源。

賴香伶呼籲，勞動部應該確保職災個案熟知各項救濟途徑，並及時提供資訊，包含各項調解管道，而不是在各案自行提出調解不成立後，才提供法律資訊，避免「捨近求遠」的狀況。同時盤點FAP量能、增加員額，並在職衛教育讓所有員工知曉FAP，讓個管員能在意外發生時發揮功能。

張其祿直言，儘管主計處預估2021年國內經濟成長率高達6.28%表現亮眼，但在物價上漲壓力下，全年實質經常性薪資落入負成長為4萬1422元、年減 0.04%，是近5年首次全年負成長，可以看到物價高漲已經開始侵蝕薪資的成長率，可見不只是物價飛漲吃掉薪資成長，國家經濟發展的成果也沒有平均分配到勞工手上。

張其祿表示，勞工薪資調漲長期與經濟成長率脫鉤，民眾黨早在2020年12月就已經提出黨團版「最低工資法」草案，要求行政主管機關將「國家經濟發展狀況、躉售物價及民生物價變動狀況、勞工工資、家庭收支情形、住宿成本、就業扶養比」等數據通盤納入最低工資調幅考量。

張其祿直言，盤點總統蔡英文2016年上任以來，所提18項勞動政見進度，完成比率不到3成，還有高達7成諸多重要勞動政見沒有落實。甚至在2018年通過《勞基法》修正草案後，原先承諾的「減少總工時，週休兩天」、「提高加班工資」更紛紛跳票破局。