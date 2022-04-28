快訊／高雄公告酒駕累犯！首波5人「無碼照片、全名」曝光

記者賴文萱／高雄報導

為嚇阻酒駕，高雄市交通局依據酒駕新法規定，今（28）日於交通局官網上公告酒駕累犯者姓名、照片及違規事實等，以防制酒駕事件的發生。首波公告的酒駕累犯名單有5位，他們皆是在2020年至今年期間第1次酒駕，又於今年4月初第2次酒駕被警方攔下開單，符合酒駕新法10年內酒駕累犯須公告的規定。

▲高雄市交通局依據酒駕新法規定，於交通局官網上公告酒駕累犯者姓名、照片及違規事實。（圖／高雄市交通局提供）

交通局表示，酒駕新法已於今年3月31日上路。依新法規定，對於一些屢次酒駕違規的再犯者，自2019年7月1日起算，10年內如又酒駕再犯或酒駕拒測者，將公告其姓名、照片及違規事實，並規劃自4月28日起於網站上公告。

▲▼高雄公告酒駕累犯全名照片。（圖／高雄市交通局提供）

交通局說明，4月28日初次公告酒駕累犯名單有5位，他們皆是在2020年至2022年期間第1次酒駕，又於今年4月初第2次酒駕被警方攔下開單，符合酒駕新法10年內酒駕累犯須公告的規定。

交通局指出，配合酒駕新法施行，已於交通局官網上設立酒駕累犯公告專區，相關的公告依中央規定，揭露駕駛人全名、照片等個人資訊，以抑制酒駕及悲劇發生。

交通局呼籲，除了勿酒駕外，也提醒勿宿醉上路，如需赴飲酒場合或飲酒後隔日，可以善用捷運、輕軌、公車或計程車等大眾運輸工具往返，飲酒後可以尋求酒後代駕、家人接送等。以免酒駕違規，除需繳納罰鍰，吊扣(銷)駕駛執照、參加道安講習外，累犯者並將公告姓名、照片及違規事實，得不償失。

