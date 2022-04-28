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7點就來排！快篩實名制夯「藥局人龍100公尺」　系統崩潰當機中

記者李佳蓉、張乃文／台北報導

家用快篩實名制自今（28）日上路！各健保特約藥局預計9點開賣，此次實名制快篩也依循口罩實名制的方式，首日由身分證字號尾數雙號先行，1人1份5劑，共500元，只要持健保卡/居留證就可購買。而9點不到就已有大批民眾在藥局排隊等待，甚至有人帶著板凳直衝門口，寧願早點到場等，就是希望能買到近期常缺貨的快篩試劑。

指揮中心公布，為維護民眾健康權益，市售家用快篩將依循口罩實名制1.0模式於藥局通路販售，換言之，民眾持健保卡/居留證至健保特約藥局或偏鄉衛生所，按照身分證字號尾數比對，就可購買1份5劑，每劑100元的快篩，今由雙號先行。但開賣時間未到，就看到許多民眾已在藥局門口大排長龍，人潮甚至超過2個巷口。成功搶到頭香的民眾7點就到門口等候，更有不少是年紀較大的長輩，還有人帶著小朋友一起排隊。

不過，開賣首日就卡關，有藥師受訪時表示，目前系統當機中，原本10秒就可過卡，但現在要到一分鐘才能完成，為了加快流程也只能先向民眾索取身分證字號及健保卡，還是希望能盡快搶修，讓後續作業更順暢。

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）

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▲藥局門未開，就已經有大批民眾排隊等候買實名制快篩。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心宣布，家用快篩試劑販售實名制自今(2022)年4月28日上路。也就是說今（28）日上午9點就可在健保特約藥局購買。此次快篩實名制依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式，持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。1人1份5劑，共500元。並以身分證字號尾數單雙號進行分流：

單號：星期一、三、五
雙號：星期二、四、六
週日：開放全民皆可購買

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）

▲快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）

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