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快訊／衛福部報告估「5月5日」確診數上看3萬7！　最新疫情預測曝光

記者杜冠霖／綜合報導

台灣本土疫情嚴重，確診數已連日破千，日前衛福部報告曾估4月底單日確診數字破萬，而行政院院長蘇貞昌28日在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，衛福部簡報中一張圖表也顯示，我國單日確診數預估在4月30日達到10022至18483，單日破萬可能性高，5月5日更將達到19258至37852，確診數持續升高。

▲▼衛福部報告疫情未來趨勢。（圖／行政院提供）

▲衛福部報告疫情未來趨勢。（圖／行政院提供）

台灣本土疫情在4月初開始爆發，已經連日單日破千例，引發外界關注。在上週衛福部報告就曾預估，我國單日確診數預估在4月30日達到6180至15583，而今日的報告中，預告數字再往上升，達到10022至18483，破萬可能性再升高。

有醫師分析台灣感染曲線，目前是在壓制的狀態，像是過去各國指數型上升還沒到。由於確診者不斷增加，也造成行政基層、醫療系統不小負擔，衛福部20日也宣布，將簡化疫調對象，僅匡列發病2天內之接觸者。

陳時中也直言，當然不希望到那麼高，但也在相關藥物做準備，疫情會怎麼要走，也要繼續看，香港、紐澳、韓國都有不同經驗，會參考情況做好準備。至於何時單日破萬例，他也坦言「可能月底就有可能了吧！」

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