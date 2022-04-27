中共酸漢光演習連外行人都看不上　他回擊：自稱外行還出來丟人

▲中國發言人嘲諷台灣漢光演習。（圖／視覺中國）



記者陶本和／台北報導

中國對於台灣「漢光38號」演習，嘲諷「就台灣那點武器裝備，還有台軍演習的那個水準，連外行人都看不上」。對此，綠營幕僚受訪時表示，這100多年來，共軍跟島國作戰的經驗，是否有勝績；而民進黨立委王定宇也說，中國發言人都自稱外行，怎還出來丟人現眼？

面對中國的嘲諷，綠營幕僚接受媒體訪問時表示，可以見得中共逞兇鬥狠的本質，但請北京當局好好回想一下，這一百多年來，中共軍跟島國作戰的經驗中，是否有勝利的戰績可以拿出來講，不然酸言酸語，恐會被笑說只會用「嘴砲」武力恐嚇周邊鄰近國家罷了。

該幕僚說，要講演習的威武華麗，建議可以看看常與跟中國聯合軍演威嚇他國，及購買中國武器，世界軍力排名第二的俄羅斯，發動軍事侵略烏克蘭，如今陷入在進退維谷的泥淖表現，或是好好讀讀歷史，那些一味追求窮兵黷武威權國家，欲想以武力侵略鄰近國家的下場，這都可以讓北京當局為借鏡。

王定宇也表示，中國的發言人都稱自己外行了，怎麼還硬要出來丟人現眼？他說，中共的「俄爹」已經示範「吹牛和實戰」的距離，怎麼乖兒子中共還學不會啊？

王定宇說，如果看不上，不知道台灣每次補強，中國發言人如瘋狗般的吠叫抗議，是有什麼毛病嗎？他強調，台灣的軍演是為了保護自己的國家，找出自己和盟友之間精進補強的決策參考，不是給威脅者看的。