　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時4天！超商咖啡飲品優惠來了　哈根達斯聯名冰沙2杯只要199元

▲▼ 7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出限時4天咖啡飲品組合優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

快記在行事曆！就有超商將推出連續4天「3大咖啡飲品」組合優惠，其中，民眾最愛喝的濃萃美式可享買8送8，而天氣熱喝了最解暑的哈根達斯聯名冰沙買2杯優惠價199元，超級划算，趕快把握機會喝一波。

7-11 OPEN POINT行動隨時取將推出「守護健康、平安加油」CITY系列指定飲品組合優惠，4/25起至4/28止連續4天，品項為CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)買8送8、CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶買2送2、CITY CAFEx哈根達斯全球限定聯名冰沙口味任選2杯199元，每日限定數量，限線上支付，兌領期限至6/30止，搭配icash Pay活動，最高還可享10%回饋。

▲▼哈根達斯芒果覆盆子冰沙。（圖／記者周姈姈攝）

▲哈根達斯聯名冰沙2杯優惠價199元。（圖／記者周姈姈攝）

星巴克則是將在4／28、5／4、5／5、5／11、5／12共5天，推出「星光好友分享」優惠，當天從下午4點到晚上8點進店購買2杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，就可享買1送1。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取，且部分門市與車道服務不適用。

▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

▲星巴克買1送1。（圖／取自星巴克同好會臉書專頁）

另外，星巴克即日起至6／3期間，每週五還有「Black Party 黑咖啡 Happy Hour」活動，當天上午10點到下午2點時段，至店內購買2杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中1杯由星巴克招待。優惠品項包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
排班起口角！　他怒朝同事肚子開一槍
台東暴雨土石流　「多良車站」成孤島關閉一天
快訊／今日確診飆破4千？　陳時中14:00說明
快訊／疫情有新變化？　中央突找柯文哲、侯友宜開會
「紅蘿蔔狀對流雲系」狂冒！　這一帶迎劇烈雷雨、下冰雹
與病毒共存「至少30-60兒童染疫亡」！　醫憂2件事
快訊／高雄2區停電！　台電緊急搶修
快訊／石原聰美當媽了！　報喜「寶寶剛誕生」
快訊／4縣市「豪大雨特報」！　午後降雨範圍變更廣
快訊／板橋28歲重機男自撞！　倒地身亡
快訊／「學姊」黃瀞瑩確診！　症狀曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時4天！超商咖啡飲品優惠來了　哈根達斯聯名冰沙2杯只要199元

義大世界「寵愛媽咪」最有感！Outlet購物＋大啖異國料理「偽出國體驗」讓全家一站滿足

超商「4大明太子美食」來了！歐姆蛋包海鮮飯超滑嫩　飯糰咬下爆餡

美廉社母親節抽黃金元寶、iPhone 13！超市推飯店名菜主打在家過節

母親節早鳥購攻略　兩款iPhone買一送一快記下開搶時間

東森購物網母親節暖身慶開跑　下注「東森幣」抽香奈兒J12鑽錶

威德贊助HBL MVP　鼓勵球員成就更威的自己

最低23元就喝！摩斯自備環保杯「咖啡飲品半價」響應世界地球日

不靠P圖！林美秀、吳淡如攜手代言「未來褲」：穿起來年輕了十歲！

世界閱讀日買書有折扣　萬本電子書限時24小時免費看

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

老公寓居隔怎下樓取藥？　陳時中：把鑰匙丟下來

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

限時4天！超商咖啡飲品優惠來了　哈根達斯聯名冰沙2杯只要199元

義大世界「寵愛媽咪」最有感！Outlet購物＋大啖異國料理「偽出國體驗」讓全家一站滿足

超商「4大明太子美食」來了！歐姆蛋包海鮮飯超滑嫩　飯糰咬下爆餡

美廉社母親節抽黃金元寶、iPhone 13！超市推飯店名菜主打在家過節

母親節早鳥購攻略　兩款iPhone買一送一快記下開搶時間

東森購物網母親節暖身慶開跑　下注「東森幣」抽香奈兒J12鑽錶

威德贊助HBL MVP　鼓勵球員成就更威的自己

最低23元就喝！摩斯自備環保杯「咖啡飲品半價」響應世界地球日

不靠P圖！林美秀、吳淡如攜手代言「未來褲」：穿起來年輕了十歲！

世界閱讀日買書有折扣　萬本電子書限時24小時免費看

鷹王楊恩4.4秒致勝拋投　老鷹瘋狂逆轉奪季後賽首勝

獨／特斯拉突亮「小烏龜」秒鎖死　CEO女車主嚇壞：好險不在國道

排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

華府傳槍響4人中彈！菲裔槍手高級住宅區內開火　警方包圍時自戕

先探／謝金河：題材極大化的陷阱

正妹臉蛋堪比辣模！下面卻是「妊娠紋啤酒肚」　她竟每月爽賺38萬

辭華視總經理又下主播台！陳雅琳首發聲揭「關鍵原因」：還在思考

清冠1號治療預防Omicron有效　中醫師評估小朋友也能服用

台東暴雨！南迴公路驚傳土石流　多良車站成孤島...關閉一天搶修

五甲變電所饋線跳脫！高雄鳳山5730戶停電　台電：已全復電

楊銘威確診！方志友舞台劇宣布延期　蔡瑞雪PCR陽性…喉嚨極痛：像刀割

消費熱門新聞

拿坡里「1公斤腿排桶」下殺開吃！

全聯DM最新優惠出爐！社團列清單必買

超商限時2天「美式、拿鐵買2送2」環保杯再折7元

超商加碼「五倍券晚鳥優惠」一次看

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

超商最新「4大明太子美食」來了

母親節早鳥購開跑　兩款iPhone買一送一

限時4天！超商「3大咖啡飲品」優惠來了

頂呱呱「真心炸雞花」限時開賣！

超商限時3天「特大杯美式買1送1」

速食店「超殺優惠券」嗑爆買1送1

林美秀、吳淡如代言未來褲

美廉社母親節抽黃金元寶、iPhone 13

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

更多熱門

相關新聞

24小時爽喝！超商開賣2大手搖飲新品

24小時爽喝！超商開賣2大手搖飲新品

想喝手搖飲隨時衝超商就能買到！就有超商特別設立「名店飲料專區」，繼先前與鼎王、老虎堂等品牌合作推出新品，即日起再和2大人氣手搖飲合作，帶來超濃郁的「蜜香紅茶拿鐵」以及喝過一口就難忘的「豆香紅茶」，且即日起還可享指定飲品單件89折或任選2件以上79折優惠。

只有3天！超商4大咖啡飲品買8杯送4杯

只有3天！超商4大咖啡飲品買8杯送4杯

超商獨家炸雞冰淇淋是香草白醬口味！

超商獨家炸雞冰淇淋是香草白醬口味！

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」

超商新推燕麥奶蔬食海鮮焗飯、燕麥奶茶

超商新推燕麥奶蔬食海鮮焗飯、燕麥奶茶

關鍵字：

超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！剛錄2節目：滿滿的愧疚

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

16歲少女疑打疫苗亡　臉凍到不成人形無法下葬

7縣市大雨特報　全台「暖如夏」上看33度

蔡英文特赦2國軍官兵！網點名最該特赦對象

陳時中喊可丟鑰匙下樓！她預言這行業要發了

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

明天媽祖生日！命理師曝參拜3禁忌

淡水現未來感爆改車！阿公嬤蝦趴上路網看傻

第一眼先看到鯊魚還是腳？

男跌進50條鱷魚池中　被5鱷魚分食

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面