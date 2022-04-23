限時4天！超商咖啡飲品優惠來了　哈根達斯聯名冰沙2杯只要199元

▲7-11推出限時4天咖啡飲品組合優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

快記在行事曆！就有超商將推出連續4天「3大咖啡飲品」組合優惠，其中，民眾最愛喝的濃萃美式可享買8送8，而天氣熱喝了最解暑的哈根達斯聯名冰沙買2杯優惠價199元，超級划算，趕快把握機會喝一波。

7-11 OPEN POINT行動隨時取將推出「守護健康、平安加油」CITY系列指定飲品組合優惠，4/25起至4/28止連續4天，品項為CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)買8送8、CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶買2送2、CITY CAFEx哈根達斯全球限定聯名冰沙口味任選2杯199元，每日限定數量，限線上支付，兌領期限至6/30止，搭配icash Pay活動，最高還可享10%回饋。

▲哈根達斯聯名冰沙2杯優惠價199元。（圖／記者周姈姈攝）



星巴克則是將在4／28、5／4、5／5、5／11、5／12共5天，推出「星光好友分享」優惠，當天從下午4點到晚上8點進店購買2杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，就可享買1送1。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取，且部分門市與車道服務不適用。

▲星巴克買1送1。（圖／取自星巴克同好會臉書專頁）

另外，星巴克即日起至6／3期間，每週五還有「Black Party 黑咖啡 Happy Hour」活動，當天上午10點到下午2點時段，至店內購買2杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中1杯由星巴克招待。優惠品項包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡。