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限時5天！超商「6大咖啡飲品」組合價下殺5折　22元爽喝大杯美式

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出限時5天「6大咖啡飲品」組合優惠價。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

這週末將迎來長達3天的勞動節連假，就有超商搶先於4/29起推出連續5天「6大咖啡飲品」組合優惠價，買51杯大杯美式下殺1160元，換算下來平均1杯只要22元，直接替荷包省一波，另外，為了響應4/30世界珍珠奶茶日，超商還有限時2天珍奶優惠，珍奶控可要把握機會了。

7-11宣布，將在4/29起至5/3止連續5天，於OPEN POINT行動隨時取推出「勞動節經濟日」優惠，「CITY系列6大咖啡飲品」可享51杯優惠組合價，分別為CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2400元、CITY CAFE大杯美式咖啡1160元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶1900元、CITY PRIMA精品美式咖啡2734元以及CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶(品項可任選)999元。

▲▼7-11黑糖珍珠撞奶。（圖／7-11提供）

▲4/29起至4/30止，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶6杯只要240元。

另外，7-11還要再加碼，4/30為「世界珍珠奶茶日」，OPEN POINT行動隨時取將於4/29至4/30止祭出「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶6杯240元」優惠，限量2萬組，珍奶控必須搶一波。

▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

▲星巴克買1送1。（圖／取自星巴克同好會臉書專頁）

星巴克推出「星光好友分享優惠」，優惠日為4／27、4／28、5／4、5／5、5／11、5／12共7天，當天從下午4點到晚上8點進店購買2杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，就可享買1送1。每人每次至多買2送2，部分門市與車道服務不適用。

星巴克在6／3前每週五還有「Black Party 黑咖啡 Happy Hour」活動，消費者當天上午10點到下午2點時段，至店內購買2杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中1杯由星巴克招待。優惠品項包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡。

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