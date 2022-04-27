北市中山區暗夜連傳爆炸聲！民眾以為開槍急報警　真相令人傻眼

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在26日凌晨3時許，在林森北路、農安街口有民眾聽見20多聲爆炸聲響、甚至還傳出叫罵聲，誤以為是有人開槍，警方獲悉前往處理，發現地上有2盒鞭炮灰燼，調閱監視器發現2男1女從自小客車下來，持鞭炮到馬路中間點燃，打鬧觀賞完後上車離開。

▲酒醉的許姓男子竟在林森北路、農安街施放煙火，還找來劉、王等3人一起觀賞。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，26日凌晨3時許，中山區林森北路、農安街口，有民眾聽見爆炸聲響，現場還傳出叫罵聲，民眾嚇得以為是有人開槍，立刻通知警方前往處理，警方到場後發現已經沒有人在現場，馬路中央的雙向分隔線上則留有2盒鞭炮灰燼，立刻調閱監視器展開追查。

警方在26日晚上7時許，通知29歲許姓男子、27歲王姓男子2人到案說明。許姓男子表示，當時因為喝酒醉興起，夥同另名25歲劉姓男子以及劉的24歲的郝姓女友，要求王男開車前往林森北路、農安街口，由許、劉2人持鞭炮下車，許男點燃鞭炮施放，劉與女友則在旁觀賞。

事後3人上了王姓男子的自小客車後離去，許姓男子坦承無故施放煙火，另外也將通知未到案的劉姓男子及其女友到案說明，警方事後也將2人訪談紀錄送往中山分局行政組，並請行政組送相關權責單位進行裁處。

根據北市環保局規定，在晚上10時許至上午8時許不可以施放專業爆竹煙火、會發出笛音或爆音的一般煙火，任意燃放爆竹及施放煙火製造噪音，若違反公告規定，可處新台幣3千元罰鍰。