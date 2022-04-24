不配合就毀容！惡男撲倒女賣家：我想要　她邊哭邊勸躲過一劫

▲宜蘭1名男子要求女子資助跑路費、又說「我想要」，女子哀求勸說下才躲過狼爪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／宜蘭報導

石姓男子藉由向女子小琪（化名）購買商品的名義到她的工作室，竟趁小琪如廁出來後強行抱住她身體，並恫稱「我有刀子，出聲就毀妳的容」、「我是通緝犯，有沒有錢幫我」，又將小琪撲倒在地說「我想要」，伸手撫摸她腰部，在小琪不斷規勸哭求下石男才罷手，沒拿取財物就離開。宜蘭地院依照強盜未遂罪，處石男有期徒刑2年6個月。

判決書指出，石姓男子向小琪表示要跟她買商品，2021年3月11日凌晨，約在小琪工作室洽談，過程中小琪上完廁所出來，石男竟把燈關掉、從後方抱住小琪限制其行動，小琪驚聲尖叫，石男出言恐嚇「你不要說話，我有刀子，如果出聲就毀妳容」，並表示他是「通緝犯」，要求拿錢出來幫忙，持續道「前陣子有1個女生不聽話大叫，已在她臉上毀容、再多這1筆也沒差」。

石男不僅意圖恐嚇取財，還將小琪撲倒在地，表示「我想要」，「若不配合，將持刀子傷害你臉，想破相嗎」，小琪苦苦哀求「我沒有辦法」並試圖道德勸說，但仍被石男摟抱、撫摸腰際得逞，小琪哭著求石男放過自己，並說可以將今天的事當作沒發生、不會報警，堅持1個多小時後石男才放棄，還反對小琪說「下次有人約那麼晚不要赴約，一個女生這樣很危險，今天還好遇到我，遇到別人狀況就不知道怎麼樣了」，沒拿取錢財就各自離去。

隔天，石男還傳訊息給小琪，表示「妳可以先借我2、3萬嗎，我要過去大陸了，在那邊如果我過得好，我不會忘記妳，我會把錢還給妳，幫我一下可以嗎」，要求資助跑路費，小琪決定報警提告。

宜蘭地院審理後，石男前有搶奪、強盜、妨害性自主等前科，2007年被判14年6個月定讞，在2016年6月間縮短刑期執畢出監，在5年內又犯下罪行，且正值壯年的石男意圖恐嚇取財，又想以毀容為要脅性侵小琪，檢視工作室監視器影像後，認為與小琪所訴相符，但考量最後石男在小琪規勸下終止犯行，沒強取財物就離開，將石男依強盜未遂罪、累犯，處有期徒刑2年6月，可上訴。