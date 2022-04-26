第三性公關摩鐵私刑片瘋傳！點男坐檯50hrs不付6萬　遭虐塞行李箱

記者張君豪／新北報導

網路近日瘋傳數段桃園一名男扮女裝的劉姓第三性公關，電召尹姓男公關以每小時1300元代價到桃園市平鎮區某汽車旅館引酒作樂，不料結帳時，劉男居然賴帳，尹男不甘「白坐檯」急Call人馬到場痛毆劉男，並持CO2鎮暴槍將他押走逼債。所幸尹男等人不諳地緣，開車誤闖他人廠房，遭管理員報警攔查，轄區汐止警分局警員到場順利救出被凌虐的第三性公關。

▲劉姓第三性公關點男公關作樂，事後賴帳50個鐘約6.5萬元檯錢，遭男公關找人持槍凌虐影片曝光。（圖／翻攝網路）

針對網傳第三性公關遭黑衣人持槍押走凌虐影片，汐止警方澄清1月28日晚間早已破案抓人，警方指出，當晚9時30分左右，汐止區八連路一段工廠值班管理員報案求助，有可疑車輛擅闖廠區。

警方獲報趕赴現場，當場逮捕伊嫌等4男1女，並查扣CO2鎮暴槍2枝、鐵管1支等凶器，當場救出被塞在後車廂的27歲劉姓男公關。警方調查，該起押人糾紛係因劉男讓男公關「白坐檯」長達50小時，事後賴帳實在太離譜，遭對方持槍押人凌虐，警方救出人質後展開調查，訊依妨害自由、傷害等罪嫌移送檢方偵辦。

▲劉姓第三性公關點男公關作樂卻爽賴50個鐘約6.5萬檯錢遭持槍凌虐影片曝光，警方事後逮捕涉案犯嫌。（圖／翻攝網路）



讓警方嘖嘖稱奇的是，電召男公關坐檯的劉男身穿女裝及女性內衣褲，蓄留長髮看起來就像女子，沒想到竟是第三性公關，他26日以1小時1300元的代價，電召尹姓男公關到桃園市平鎮區某汽車旅館內歡唱作樂、不料劉姓第三性公關興致甚好，穿著女裝要男公關坐檯超過24小時，直到28日下午尹男要離開算帳，劉男大剌剌表示他付不出約50個鐘、高達6萬5千元的男公關坐檯費，尹男離開後直接致電黃姓幹部依江湖規矩趕來催帳。





▲劉姓第三性公關點男公關作樂卻爽賴50個鐘約6.5萬檯錢遭持槍凌虐影片曝光，警方當時查扣犯案凶器。（圖／記者張君豪翻攝）



黃男夥同3男1女到旅館持槍痛毆劉男，並將他塞入後車廂，先後押往龜山某汽車旅館，搜刮身上財物，發現他身上現金根本不夠支付檯錢，擺明賴帳，眾人打算將他押往汐止山區凌虐逼債，所幸尹男等人押人開車到汐止區時誤闖工廠，這才被警衛發現報警救下。警詢後並擴大追查幕後調度人馬的公關公司業者，並將尹男等涉案8人依觸犯妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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