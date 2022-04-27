印度女孩要出家「徒手拔光」整頭黑髮　苦行影片曝光！忍痛換救贖

▲一個女孩正在接受耆那教的剃度儀式，被人徒手拔去頭髮。（圖／翻攝推特@qorosensei）

記者吳美依／綜合報導

印度古吉拉特邦（Gujarat）女孩安吉（Aangi Bagrech）決定成為一名耆那教尼姑，為了遵循入教傳統，必須被人徒手拔掉每一根頭髮、以獲得救贖，也象徵超脫身體痛苦，放棄所有世俗連結，包括家庭及物質享受。她如今將獲得新名字「Hemagi Ratna Shree Ma」，並且展開嚴格的苦行生活。

《印度時報》等外媒報導，安吉從小接觸耆那教，疫情期間與僧侶一起生活近2年，接受師父們的測試後，被認證具有修行資格。父親迪內什（Dinesh）表示，大約5個月前，女兒進行了9天齋戒後，要求剃度，「她拒絕了手機、珍貴禮物及衣服。我們家有個女孩放棄了物質世界，我們全家都感到驕傲。」

▲安吉從小接觸耆那教。（圖／翻攝推特）



據悉，安吉將與一群女性修行者共同生活，不使用電力，只穿簡單白色衣物，並且依靠民眾佈施維生。不管她們前往哪裡，都以步行方式抵達，除非碰上雨季，否則在任何地方都不會停留超過20天。

耆那教是起源自古印度的古老宗教之一，全球約有400-500萬信徒，大部分都在印度西南部各邦。他們比其他印度宗教更重視苦行，許多信徒在商業界經營成功事業，也有些人和安吉一樣，選擇落髮修行，展開徒步遠遊、以乞食維生的生活。

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Not everyone has the mental or physical fortitude to take diksha.



Young Jain girls who take the diksha have to undergo the ritual of Kesh Lochan - which is plucking each hair individually.



After this, they are expected to do it by themselves - all their lives. https://t.co/5NbFv49BzM pic.twitter.com/u14u0PqP9d — Q Sensei (@qorosensei) April 25, 2022

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