翁山蘇姬被控「收賄1764萬」貪腐罪成立　被判5年有期徒刑

▲76歲的翁山蘇姬曾獲諾貝爾和平獎。(圖/路透社)



記者吳美依/綜合外電報導

《法新社》、《路透社》等外媒報導,緬甸軍政府法庭27日裁定,前國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)被指控收受60萬美元(約新台幣1764萬元)賄賂,貪腐罪名成立,判處5年有期徒刑。若加上先前2次判刑,總刑期已達11年。

消息人士要求匿名,因為此案採取閉門審理。他透露,翁山蘇姬被指控,收受仰光省省長漂敏登(Phyo Min Thein)的現金及金條賄賂,而律師未能見到翁山蘇姬。

▲翁山蘇姬26日又被追加5年刑期。(圖/路透)



2021年2月,緬甸軍方發動政變後,翁山蘇姬遭軟禁並且面臨多項指控,若所有罪名成立,刑期最高將超過百年。去年12月,翁山蘇姬被控煽動及違反防疫法規,判處4年有期徒刑,後來被減刑至2年;今年1月,她被控非法進口、非法持有對講機及違反防疫等罪名,又被判處4年有期徒刑。

翁山蘇姬否認所有罪狀,其支持者表示,軍方提出多項不實指控,只是為了讓政變合法化,並且阻止翁山蘇姬重返政壇。



