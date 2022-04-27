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新北女局長遭爆發酒瘋　知情人士曝真相：和解餐竟變鴻門宴

▲▼ 新北原民局長被爆酒後失態。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 新北原民局長被爆酒後失態。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市原民局長羅美菁被投訴，下班後與朋友餐敘時發酒瘋，爆哭高喊「我不求官！」引發外界熱議；當天出席餐會人士還原經過指出，當天原本是某原住民大老看自己的孩子和原民局長羅美菁不合，找來各界官員、民代餐敘，希望化解嫌隙，未料，有人又錄下羅美菁影片成為爆料素材，不禁大嘆：官場實在險惡。

新北市原民局長羅美菁27日被媒體爆料，下班後與朋友聚會發酒瘋，影片中可看到羅美菁爆哭「我不求官！不求官！」行徑誇張，原民局資深員工更指羅私下的行為荒唐，只要外出飲宴、應酬，幾乎每喝必醉，之後還會發酒瘋大吵大鬧，非常離譜。另有多項原民政策出現爭議。

當天受邀參加聚會人士指出，這一切都是惡意抨擊，聚餐原先是某原住民長輩覺得孩子和原民局長有些理念不合，因此在新北市永和設桌擺宴，希望能夠化解不合傳言，當天有很多原民民代、長官出席。

該人士指出，酒過三巡後，一切都變了調，原先有過節的兩人根本沒有上演大和解，最後在吵吵鬧鬧中結束，作東那方的某人甚至錄下了影片，成為今日爆料的證據，實在令人覺得官場險惡。此外，烏來區長周守信已經喪偶，羅美菁本人也未婚，兩人若是交往又怎樣？私生活領域被放大檢視也是費解。

羅美菁27日上午透過原民局宣布聲明，謝謝大家關心，有關今天某周刊的報導，很多內容是時間錯置、斷章取義、移花接木，針對不實的爆料，她保留法律追訴權。不實的爆料，她感到非常心痛。

有關餐敘的事，正確時間是2019年3月，純係好友聚會，下班後的私領域，且全程言行沒有違反公務員服務法。特別是這三年來，新北市政府全體同仁都在積極防疫，防疫的努力付出，不容被抹煞。

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