陳時中5月WHA、6月引退、7月參選？　他曝劇本生變：沒辦法照著演了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，北市成為各黨兵家必爭之地，日前各家民調都看好國民黨立委蔣萬安出線，近期台北副市長黃珊珊聲勢大漲，加上衛福部長陳時中的高支持度，讓選情逐漸膠著。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，疫情有變，也讓陳時中五月WHA、六月光榮引退、七月宣布參選的劇本生變，「但如果蔡英文把台北市長的徵召時間延到八月呢？」

根據專家的看法，台灣有可能進入到一天4.5萬人確診，全台300萬人確診的狀況。對此，黃暐瀚表示，問題是，以現在一天19.4萬的PCR篩檢量能，就算篩出來陽性率50％（篩10人有5人陽性），一天頂多也只能篩出10萬人。如果一天五萬確診，要到達300萬，那得60天（兩個月），就算一天能篩出10萬人，那也得一個多月。

黃暐瀚指出，眼看下個月22號，WHA世界衛生大會就要在日內瓦舉辦實體會議，阿中部長，這下可能去不了了。疫情有變，參選計畫跟著生變。原本五月WHA，六月光榮引退，七月宣布參選的「劇本」，現在沒辦法照著這樣演了。

黃暐瀚表示，如果民進黨六月就要決定台北市長的人選，阿中肯定「抽身不開」，但如果蔡英文把台北市長的徵召時間延到八月呢？那阿中等於還有100天，可以專心控制疫情，讓確診數「衝上去」，讓死亡率「壓下來」，讓民眾在三個月後，習慣「新生活」，然後繼續參選台北市長。

黃暐瀚指出，民進黨北市不是只有陳時中，還有已經表態的林佳龍，跟大家都看不懂的剛入黨的陳建仁。如果疫情能獲控制，民眾也還算滿意，那未來一百天，陳時中持續天天曝光，他的優勢，絕不比蔣萬安和黃珊珊差！但如果疫情不如人意，死亡率直奔香港狀況，那陳時中北市長夢碎，蔡英文就不會提他，以免北市輸，還連帶影響其他綠營選局。

對於陳時中參選可能性，黃暐瀚分析，關鍵就是疫情，與民眾感受。你說指揮中心最這麼差，民眾的感受當然是不滿。我說未必。過去兩年來，台灣先是「一罩難求」，後來「一苗難求」，都曾讓大家氣憤過。但事過境遷，口罩有了，疫苗也打了，「當時的氣氛情緒安在？結論就是，陳時中依然是民進黨北市最強，就看這波疫情的表現過不過關。」