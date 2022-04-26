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社會 社會焦點 保障人權

豐原1歲男嬰顱內出血昏迷指數5！無照保母辯「喝奶噎到」送醫落跑

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲易姓男嬰疑遭保母涉嫌虐待，目前昏迷指數5到6，本周內仍有生命危險。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市發生一起疑似保母虐童案，有民眾於臉書指控，1名1歲10個月大的男嬰，25日深夜片體鱗傷、顱內出血，被夏姓保母帶到醫院搶救，男嬰親友均懷疑是夏女痛下毒手，「真的很不捨！」；經院方診斷，研判男嬰顱內出血是外力造成，且屁股、手、軀幹有多處淤青，昨晚緊急進行手術，目前昏迷指數5至6分，在一個禮拜內仍有生命危險。警方表示，夏姓保母已經到案，全案將報請檢察官指揮偵辦，以釐清案情。

有民眾在臉書社團PO文，「為什麼發生在我朋友兒子身上…社會新聞保姆虐童問題，以爲是少數個案，結果血淋淋發生在我朋友兒子身上。小朋友不到2歲卻要開刀急救，身上片體鱗傷、顱內出血發出病危，早上還開開心心出門，傍晚就發生這樣的事！讓家長如何能接受？看到照片真的很不捨、很不捨！現在真的求救無門叫天天不應。」

該民眾向記者表示，男嬰的父母因工作關係，在2個月前將1歲10月大的男嬰交付給有保母證照的夏姓保母（44歲）24小時托育，周末才會把孩子帶回家照顧。未料，昨晚10時許接到夏女電話，對方稱男嬰身體出狀況陷入昏迷，緊急送到部立豐原醫院搶救。

民眾說，起初家長於電話中問孩子出了什麼狀況才送醫院，而夏女推說不知情，幾經詢問，夏女才說是男嬰「喝奶噎到」、「咬到舌頭」，在家長趕到醫院後，卻發現夏女早已落跑，後來警詢時，對於男嬰傷勢又稱是「自己撞到的」，懷疑夏女說詞反覆、避重就輕。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲民眾指控夏女涉嫌虐待孩童，於臉書社團PO出夏女照片。（圖／民眾提供）

民眾指出，在本案發生前，男嬰父母將孩子帶回家時，就數次發現男嬰身上有許多不明傷痕，詢問夏女對方稱是「小朋友皮，自己去碰到，導致淤青」，而男嬰回家後也出現不親近人、悶悶不樂等情形。

民眾心痛表示「虐童案一天天的發生，一而再再而三沒有任何改變，平時看著新聞都會心疼到哭，現在實際發生在我的朋友身上，那種心痛更是無法言喻，流了整晚的淚水，也去求神拜佛，祈求老天爺幫幫弟弟。」

部立豐原醫院表示，昨晚男嬰送至醫院後已緊急進行手術，頭部有明顯傷勢，研判有外力造成顱內出血，另身體有多處瘀傷，包括屁股、手、軀幹。目前男嬰昏迷指數5到6分，手指頭還能動，但這周內仍有生命危險，正在加護病房觀察。

針對民眾提到夏女有保母證照，經社會局查證，該名女子並無保母證照。社會局表示，這名保母沒有向社會局申請執業登記，為違法收托，已違反兒少權法第26條第1項，社會局依法裁處6000元到3萬元，同時，家防中心正積極進行調查，以協助檢警偵辦，若保母還涉及違反兒少權法其他事項，將依法嚴厲裁處。

社會局說明，男童全身多處外傷，昏迷插管，但保母對傷勢交代不清，檢警積極偵辦中，社工將持續追蹤醫療情形，並提供家屬相關恊助事宜。

警方表示，該名保母除易姓男嬰，還照顧另3名孩童，不過這3名孩童都不是24小時托育，而受有傷勢的僅有易姓男嬰；保母已於昨晚到案，全案報警檢察官指揮偵辦，釐清案情。

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