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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲估可怕確診數提「軟性封城」　她反譏：該去救救中國

▲▼柯文哲赴北市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市26日確診數1302例，市長柯文哲預估，若什麼都不做，5月7日北市單日染疫將破萬，而等到5月18日，數字更將達50萬例，必要時「還是會軟性封城，降低活動。」台灣基進中央組織部主任李雨蓁則說，全世界大概就只剩中國和柯文哲想著封城，「我看柯文哲去救救中國吧！」

柯文哲指出，在沒有做任何防疫動作，甚至降低居家隔離天數，台北市5月4日確診數將達5,000例、5月7日達1萬例、5月18日達50萬例。

柯文哲說，未來一周是關鍵，也要控制醫療量能，台北市有8間醫學中心，屬於全台醫療資源最豐富的地方，目前會先把專責病房的床數從5％拉到10％，若發現醫院病房開始滿、有病人無法進醫院，就會踩剎車，否則超過醫院的負荷，問題就嚴重了。

李雨蓁批評，柯文哲是不是忘記自己最早還發明過「同心圓掃描精準篩檢」來掩飾自己做不好疫調匡列隔離這件事？還有更多硬要跟指揮中心唱反調的奇怪用詞。「全世界各國都在想著如何共存、維持大眾正常生活，大概就只剩中國和柯文哲想著封城吧！」

李雨蓁嘲諷，看來柯文哲真的應該去中國發展，畢竟民眾黨發言人楊寶楨可是稱呼自己為「來自台灣地區的政大」，現在中國也正需要超懂防疫的人，柯文哲應率領整個黨去救救中國。

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