男友媽給全家坐頭等艙…女友一人排經濟艙　地勤一句話讓她提分手

▲一名英國女子遭男友一家看不起，出遊還只給她經濟艙，男友全家則是坐頭等艙，讓她覺得受辱分手。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

一名英國女子和男友一家原本準備一起到墨西哥度假，但她到了機場卻發現男友媽媽安排一家都坐頭等艙，只讓她一人坐經濟艙，甚至還酸她「應該很習慣經濟艙」，暗指她家境不好。就在男友家一行人都排入頭等艙貴賓通道時，她一人在經濟艙走到落寞排隊，最後地勤的一席話，讓她看清這家人，並當場和男友提分手。

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▲女子一個人去排經濟艙隊伍，看著男友一家人開心排頭等艙貴賓走道，心酸強忍淚水。（示意圖／翻攝自pixabay）

據英媒《鏡報》報導，一名女子在網路討論區Reddit發文，表示前不久她的男朋友父母出錢，打算帶他們全家和她一起去墨西哥度春假，但交往至今她也發現男友的媽媽並不喜歡她，除了常挖苦她父母是藍領階級的工人外，更鄙視她從事的護理工作。

沒想到他們一行人出發當天到機場後，女子發現男友媽給他們一家人買了7張頭等艙的票，卻獨漏她還讓她坐經濟艙，對方更表示「反正妳也習慣坐經濟艙了，這次剛有又有張免費的機票，妳應該感到榮幸。」這樣的話讓她不能理解，強忍內心不悅與淚水的她，看著男友家一行人去排頭等艙的貴賓通道，而她一個人在經濟艙的人龍中排隊。

排隊過程她一直強忍淚水，但輪到她託運時，行李卻超重還需要自己付超重費用，整個過程男友完全沒有來陪她，更沒有向他媽媽反應女友自己去搭經濟艙的問題，當她掏錢付行李費時，還看到男友媽媽一臉得意洋洋的臉，讓她瞬間情緒爆發，把氣到出到了地勤身上，最後甚至哭了出來。

▲最後她聽了地勤的話，離開了經濟艙隊伍並和男友分手離開。（示意圖／翻攝自pixabay）

地勤見狀後立馬看出狀況，耐心安慰她甚至還告訴她不要跟這家人去旅行了，「因為他們瞧不起妳」，讓她聽完這段話後，拿著行李就離開隊伍，立刻走向男友哭訴這些遭遇，但男友完全不覺得媽媽做法有問題，也讓她直接在機場提出分手，讓他媽媽感到尷尬，並對著男友媽罵髒話轉身就走，男友卻只是一直打來說怎麼可以這樣對媽媽，還在出發度假前一刻反悔走人，浪費了大家時間和金錢。

不少網友都大讚她果斷離開這家人並分手男友，認為地勤說得沒錯，若繼續和這家出遊只會更難過，「擺明看不起你何必給她好臉色看」、「男友根本媽寶」、「機票都說是免費的，哪裡有花到他們錢」。

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