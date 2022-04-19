每次約會「單人2千起跳」堅持AA制！有錢男友吐1句...網全傻眼

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友交往了一個有錢男友，對方父母對他很寵溺，花錢無預算上限，但唯一要求就是和女友要AA制；然而，在每次約會，單人至少噴2千元的情況下，她越來越吃不消，結果對方的反應更讓她無奈，而網友們則狂勸放生。

女網友在「靠北婆婆2.0」問道，「男友太有錢讓我交往壓力好大！他堅持AA制，吃飯要去一個人2000以上的餐廳，說不要降低他的格調，該放生嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她進一步透露，男友家裡超級有錢，父母也非常寵他，基本上花錢額度無上限，「因此很多朋友不解，為何我跟他交往是各付各的，但他說過那是父母對他交往的要求，除了送禮或過節，不能養成女方花他錢的習慣。」

對此，原po並沒有意見，然而每次約會都要噴2千元以上，光吃飯至少花個8、900元，開房間也要1千多，甚至出去玩動不動就破萬，「連現在疫情訂外送，也要吃高級餐廳的，幾個月下來我很吃不消。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

她無奈表示，沒見對方時，都吃路邊攤或自己煮，但一見面錢就是用噴的，有一回她終於開口，問說能不能開銷別這麼大；怎料，男友竟回，「那我們少點見面！」

換言之，對方不會打破任何原則，更不會降低自己生活的質量。不過，原po也提到，男友送禮不手軟，只要她喜歡就會立刻買單。

對此，網友們一面倒搖頭，紛紛回應「不放生留著過年嗎」、「自己一個人吃路邊攤還快樂些」、「放生吧！不然以後累的是自己」、「價值觀不一樣，當然不適合」、「我會馬上分手」。

►寶雅越開越大間！「3優勢」狂被點名 常客讚：沒有女人能拒絕它

►晶華酒店「剝皮辣椒雞麵」殺破對折！3步驟端出五星料理 婆媽讚爆

►「跟小三結婚」婚禮邀她！15年男友：想當面道歉 網喊1招反擊