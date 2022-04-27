醫牙中醫考生申請入學確診無法面試　立委批「確診＝出局」

▲林奕華關心醫牙中醫考生確診無法參加個人申請面試而影響其權益。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，校園確診個案連環爆，由於目前疫情尚未到高峰，而大學申請入學第二階段面試將在下個月陸續展開，但確診者無法參加面試，立委林奕華今（27日）天在立院質詢時指出，對於醫學系、牙醫系跟中醫系考生來說，確診無法面試等於讓這三科系考生提早出局，希望教育部提出因應措施，找相關單位與學校進行研商討論，保障這些學生權益。

目前校園學生確診個案連環爆，根據教育部昨天（27日）傍晚公布最新統計資料，本土生累計確診總數也超過6400人，另因疫情關係，全台共有21縣市、1256所園校停課，較昨天增加46所園校。

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立法院教委會今天邀請潘文忠進行專題報告並備質詢，國民黨籍立委林奕華指出，大學申請入學第二階段面試即將開始，有些科系考生確診可以採取書審，但對於醫學系、牙醫系跟中醫系這三個科系，目前無法找到配套措施，到底要怎麼做，希望教育部找相關單位與學校進行研商討論，保障這些學生權益。

▲潘文忠表示，教育部正在研商醫牙中醫三個科系補教措施。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠則表示，醫牙中醫這三個科系在進行甄選第二階段，還是希望達到防疫目標，不希望各種可能性，造成沒有補教措施，目前正在研商，會找學校討論。