　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫牙中醫考生申請入學確診無法面試　立委批「確診＝出局」

▲▼林奕華關心醫牙中醫考生確診無法面試而影響其權益。（圖／記者許敏溶攝）

▲林奕華關心醫牙中醫考生確診無法參加個人申請面試而影響其權益。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，校園確診個案連環爆，由於目前疫情尚未到高峰，而大學申請入學第二階段面試將在下個月陸續展開，但確診者無法參加面試，立委林奕華今（27日）天在立院質詢時指出，對於醫學系、牙醫系跟中醫系考生來說，確診無法面試等於讓這三科系考生提早出局，希望教育部提出因應措施，找相關單位與學校進行研商討論，保障這些學生權益。

目前校園學生確診個案連環爆，根據教育部昨天（27日）傍晚公布最新統計資料，本土生累計確診總數也超過6400人，另因疫情關係，全台共有21縣市、1256所園校停課，較昨天增加46所園校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院教委會今天邀請潘文忠進行專題報告並備質詢，國民黨籍立委林奕華指出，大學申請入學第二階段面試即將開始，有些科系考生確診可以採取書審，但對於醫學系、牙醫系跟中醫系這三個科系，目前無法找到配套措施，到底要怎麼做，希望教育部找相關單位與學校進行研商討論，保障這些學生權益。

▲▼潘文忠表示，考生因台鐵集體休假關係，需要搭乘遊覽車或計程車到考場，費用由教育部支應。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠表示，教育部正在研商醫牙中醫三個科系補教措施。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠則表示，醫牙中醫這三個科系在進行甄選第二階段，還是希望達到防疫目標，不希望各種可能性，造成沒有補教措施，目前正在研商，會找學校討論。

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
林瑞陽、張庭驚傳「逃難回台灣」！　手抱媽祖像曝光
快訊／8月大女嬰突暴斃　法醫解剖驚見「肺部發炎」
快訊／陳其邁議會突請假急奔戰情中心　原因曝光
醫一早收「25則異常訊息」嘆：與病毒共存了！只求大家1件事
快訊／今確診傳逼近9千人！　本土病例快翻倍
快訊／台中「雙桶屍」殘殺16歲少女　主嫌遭判死刑
快訊／柯文哲拋「軟性封城」　侯友宜回應了
快訊／高雄疫情有變？　陳其邁備詢到一半突告假
1922打不通　居隔7天「還沒收到通知書」！網怒灌爆市長FB
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帶2孩奔急診！做完PCR「媽媽才說快篩陽」　醫護怒：不要再隱匿了

見友人感謝關心！他一想「可能確診」才驚覺：病毒真的離很近

桃園一家「快篩3陽2陰」速衝PCR　結局傻眼！機警爸：那破萬怎辦

快訊／高雄今逼250例！陳其邁議會請假急奔戰情中心　原因曝光

好消息！輝瑞BNT疫苗本週將簽約　兒童疫苗數量未定

快訊／本土病例快翻倍　傳今新增確診逼近9千人

澎湖校園淪陷！1國二生確診　澎南國中成首間停課7天學校

居家照護懶人包「4圖秒懂」！房間怎清消、必備用品清單一次看

快訊／高雄疫情有變？陳其邁備詢到一半突告假　召開防疫會議

醫牙中醫考生申請入學確診無法面試　立委批「確診＝出局」

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

帶2孩奔急診！做完PCR「媽媽才說快篩陽」　醫護怒：不要再隱匿了

見友人感謝關心！他一想「可能確診」才驚覺：病毒真的離很近

桃園一家「快篩3陽2陰」速衝PCR　結局傻眼！機警爸：那破萬怎辦

快訊／高雄今逼250例！陳其邁議會請假急奔戰情中心　原因曝光

好消息！輝瑞BNT疫苗本週將簽約　兒童疫苗數量未定

快訊／本土病例快翻倍　傳今新增確診逼近9千人

澎湖校園淪陷！1國二生確診　澎南國中成首間停課7天學校

居家照護懶人包「4圖秒懂」！房間怎清消、必備用品清單一次看

快訊／高雄疫情有變？陳其邁備詢到一半突告假　召開防疫會議

醫牙中醫考生申請入學確診無法面試　立委批「確診＝出局」

無照保母涉虐！豐原1歲男嬰昏迷插管命危　雙親今出面淚訴

新顯示器Studio Display遭批畫質太差　蘋果推更新版搶救

清冠一號搶爆「他稱維生素D更神」　中醫：中藥確能抑制病毒

俄軍將開闢新戰場！　摩爾多瓦親俄地區發生多起爆炸攻擊

京美壓力襪＋火耀褲19680元→3880元　吸濕排汗夏天必備

監院財產申報出爐！陳菊存款913萬　名下有一筆土地

【廣編】《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版　事前預約開始

「南版世貿展覽館」啟用　周圍住宅均價每坪25萬↑

帶2孩奔急診！做完PCR「媽媽才說快篩陽」　醫護怒：不要再隱匿了

上海台商拿不到PCR報告難返台？　國台辦：這個問題不存在

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

生活熱門新聞

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

今變天！2地區午後雨加大　連假全台防3天大量降雨

醫支持「軟性封城」　直到這件事完成

男友全家坐頭等艙…她一人排隊怒分手

快訊／本土病例快翻倍　傳今新增確診逼近9千人

紅黃線臨停不能檢舉　4/30起上路

北教大擬遠距教學到學期末遭駁回

快訊／變天了！1縣市大雨　2地區午後雨加大

颱風恐生成！連假溼答答　全台連下3天

備轉率剩2％　台電內部：本週很難過

打4劑自認「神功護體」！輕症男曝：燒到意識不清

即／陳其邁突議會突請假　原因曝光

他入職5天被開除　公司超扯7理由

更多熱門

相關新聞

統測考生搭遊覽車到考場費用由教部支應

統測考生搭遊覽車到考場費用由教部支應

技專校院統一入學測驗（統測）將在本週末登場，外界擔心台鐵51勞動節罷工會影響考生，教育部長潘文忠今（27日）表示，教育部已經做最壞打算，並以最高規格來進行後續對考生的提醒跟協助，若考生因台鐵罷工前往考場有困難，可由學校安排接駁車，包括遊覽車或計程車，費用由教育部來支應。

快訊／統測考生確診立即停考後送

快訊／統測考生確診立即停考後送

教長指教職員工生「3+4方案」一致

教長指教職員工生「3+4方案」一致

薪水突砍500元　他點出1關鍵：別去

薪水突砍500元　他點出1關鍵：別去

台灣「史上最頂科系」誕生？網喊賺翻...老鳥卻搖頭

台灣「史上最頂科系」誕生？網喊賺翻...老鳥卻搖頭

關鍵字：

個人申請林奕華醫學系牙醫系面試潘文忠

讀者迴響

熱門新聞

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早簽字」

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

快訊／阿諾首發聲「是的，我離婚了！」

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

遭工作人員「暗中抓手摸胸」！　女粉淚訴：受害不只一人

今變天！2地區午後雨加大　連假全台防3天大量降雨

林千又銀行臨櫃領「200萬現金」　低頭一看紙鈔傻眼！

徐永明涉貪內幕　驚爆林佳龍捲時力「現金」案

阿諾「夫妻天天吵架」！1件事走火入魔逼瘋人

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面