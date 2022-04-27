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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

徐弘儒／拾金不昧好美德　侵占遺失物得不償失

▲侵占，竊盜，小偷。（圖／視覺中國CFP）

▲拾獲他人物品時，不要心存僥倖或萌生貪念，應依法交付警察機關或其他適當機關進行失物通知招領程序。（圖／視覺中國CFP）

民眾拾獲他人所遺失的皮包、現金、手機、筆電等物品的事件，時有所聞，有的好心民眾會送到警察局或設法循得管道歸還失主，但有的民眾可能因為一時貪小便宜或不諳法律，將拾得物品據為己有，卻因此吃上官司。

「意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處五百元以下罰金」，《刑法》第337條定有明文，可見侵占他人遺失物除應負民事責任外，亦有刑事責任的處罰。雖然法定刑度相當低，係屬於輕罪，然因屬非告訴乃論之罪，縱使被害人不願提告，仍須由司法機關依法究辦。

惟現行實務上，通常只要案發後將物品歸還或賠償被害人，並經兩造和解或被害人表示不再訴追，基於微罪不舉原則，檢察官多會以職權不起訴處分或緩起訴處分予以從輕處理；若行為人否認犯罪或無法返還、賠償而無法取得被害人諒解，則多以聲請簡易判決處刑偵結，再由法院審理。

相反地，如果民眾拾獲遺失物，經有受領權之人認領時，拾得人可依《民法》第805條請求不超過其物財產上價值十分之一的報酬；要是遺失物自通知或最後招領之日起逾六個月，未經有受領權之人認領者，由拾得人取得其所有權。以上乃是法律賦予拾得人之權利。

路不拾遺、拾金不昧是美德，在現行法令如果恣意占有，仍是有刑事的處罰，因此，民眾拾獲物品，千萬還是不要心存僥倖或萌生貪念，應依法交付警察機關或其他適當機關進行失物通知招領程序，以免因小失大，得不償失。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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