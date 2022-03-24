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回收婦4萬辛苦錢掉超商門口　警沿路問百戶終尋獲失主

▲▼霧峰一名9旬阿嬤存了數月的4萬元竟然遺失，霧峰警方走了1個多小時，問了數百戶終於找到人。（圖／警方提供）

▲▼霧峰一名9旬阿嬤存了數月的4萬元竟然遺失，霧峰警方走了1個多小時，問了數百戶終於找到人。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰區一名90歲盧姓阿嬤撿拾資源回收為生，1天才賺5、60元，收入全部隨身放在「白沙屯媽祖」的紅色錢包裡，好不容易存到4萬元，錢包竟然在外出時掉了，還好路人撿到後送交派出所，員警挨家挨戶問了數百戶人家，找了1個多小時才找到阿嬤家，阿嬤還渾然不知錢掉了，錢包失而復得，家人一再向警方表達感謝。

▲▼霧峰一名9旬阿嬤存了數月的4萬元竟然遺失，霧峰警方走了1個多小時，問了數百戶終於找到人。（圖／警方提供）

霧峰警分局霧峰派出所警員黃永詮日前下午3點多，接獲民眾送來一個外面印有「白沙屯媽祖」的紅色錢包，看似不起眼的小錢包，一打開竟然有4萬元現金，但裡面沒有證件，員警心想這麼大一筆錢，失主一定心急如焚，不但在臉書社團查看有無民眾在找尋錢包，並調閱錢包掉落地點的監視器，發現一名手推紙箱的老婦人，在離開超商時不小心將錢包掉落在地上。

警方雖然知道是老婦人所掉落，但詢問附近鄰居，無人認識，員警認為，既然以手推車，應該住的不遠，於是土法煉鋼，挨家挨戶詢問有沒有人認識，員警問了數百戶、走了1個多小時，終於在5、600公尺外找到老阿嬤。

警方找到阿嬤時，阿嬤還不知掉了錢包，立刻摸摸口袋才驚覺真的不見了，阿嬤1天變賣所得有時1百多元、有時只有5、60元，4萬元可是撿紙箱、賣紙箱，一點一滴的存了好幾個月而來，家屬感謝警方和善良的民眾幫忙，錢包才能失而復得，也感恩白沙屯媽祖的保佑，對於警方處理事件將心比心的態度，讓市民倍感安心。

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