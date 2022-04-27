第四台收費1.7億入私人帳戶　聯維董座違反證交法遭起訴

▲聯維有線董座李錫欽(左)涉侵占1.7億遭起訴、妻子翁麗美也曾因此案遭約談。（資料照／記者吳增煌攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市知名有線電視系統業者、聯維有線的負責人李錫欽，涉嫌從2011年到2021年間，指示員工將收視戶現金繳納的第四台費用彙整後，存入私人帳戶，前後侵吞1.7億元，李錫欽到案坦承因為認為公司的前就是自己的，所以直接挪用，並已繳還公司短報收入所欠印花稅款，台北地檢署27日依違反《證交法》等財報不實、侵占、逃漏稅等罪嫌起訴。

聯維有線電視是《證交法》所列的公開發行公司，2017年9月，獲得公平會同意，以附加負擔的方式「不禁止共同經營」，與寶福有限電視合併，最高在台北中正萬華區第四台擁有90%的市占率，李錫欽是聯維董事長，妻子翁麗美掛名寶福經理人，實際上2公司都是由李在經營運作。

檢調獲報，李錫欽涉嫌2011年2021年5月間，指示聯維集團「客戶帳務組」相關人員，將親赴收視戶收取的當期或逾期收視費現金，逐日彙整後，交由財會人員，不定期存入李錫欽特助的帳戶，即使收視戶親自到聯維集團門市繳款，也有部分現金會被服務人員存入私人帳戶，總計前後共約1.7億元。

台北地檢署2021年指揮調查局展開搜索約談後，李錫欽坦承，因為認為公司就是他自己一人經營的，所以這些錢沒有進入公司，直接進個人帳戶，全案爆發後，聯維的當年度半年報責任列的500萬元的未收款，理由是無法判斷董事長還款的可能性，NCC也認為聯維的財務結構不佳且內控出現問題，要求限期提報會計、內部控制制度，規範董事長、董事職權、落實專業經理人制度，強化監察人監督與會計制。