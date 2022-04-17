桃園婦撿到皮夾送回失主家信箱　3千現金不見挨告

▲王姓女子深夜徘徊在潘男住家附近。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市潘姓男子從台北搭公車回家，下車購買飲料時皮夾不慎掉落，被66歳王姓女子拾獲，並在5個小時後，依皮包內證件住址送回潘男桃園住家信箱後離去，潘男檢視後發現3000多元現金不翼而飛，懷疑王女涉嫌侵佔財物。警方受理報案循線查獲王女，她說因不喜歡到派出所，所以逕送回潘男家，否認拿取錢財，由於雙方各執一詞，警方詢後依法送辦。

▲王姓女子拿著潘男皮包準備送回失主家。（圖／民眾提供）

桃園警察分局中路派出所接獲民眾潘姓男子報案，他表示11日下午將近17時左右由台北搭9069號公車回桃園，在桃園煉油廠站下車，準備要購買飲料時卻發現皮夾不見了，隔天卻在自家信箱內發現皮夾，但皮夾內只剩證件，現金(新台幣3千餘元)已不見，經調閱監視器，發現當晚22時49分許，有一名頭戴安全帽的女子在住家下徘徊許久，有從皮夾拿錢出來畫面後，再將皮夾放進信箱內，懷疑該女子涉嫌侵占財物。

▲▼王姓女子被錄下有從皮夾拿出東西的畫面。（圖／民眾提供）

警方依規定受理後，根據特徵來積極訪查及過濾相關監視器畫面，鎖定該王姓女子經通知其到案說明，王女說有撿到皮包，因不喜歡到派出所，想說直接依照地址還給失主即可，所以將皮夾放進潘先生家的信箱，並未拿取皮夾內物品，由於雙方各執一詞，且報案人已經提出告訴，本案依照侵占遺失物罪嫌函請桃園地檢署偵辦。 警方呼籲民眾拾獲遺失物品，應立即送交警方，或報案由警方到場協助，以避免產生不必要的誤會。