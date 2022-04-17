　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園婦撿到皮夾送回失主家信箱　3千現金不見挨告

▲王姓女子徘徊在潘男住家附近。（圖／桃園警分局提供）

▲王姓女子深夜徘徊在潘男住家附近。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市潘姓男子從台北搭公車回家，下車購買飲料時皮夾不慎掉落，被66歳王姓女子拾獲，並在5個小時後，依皮包內證件住址送回潘男桃園住家信箱後離去，潘男檢視後發現3000多元現金不翼而飛，懷疑王女涉嫌侵佔財物。警方受理報案循線查獲王女，她說因不喜歡到派出所，所以逕送回潘男家，否認拿取錢財，由於雙方各執一詞，警方詢後依法送辦。

▲王姓女子拿著潘男皮包準備送回失主家。（圖／桃園警分局提供）

▲王姓女子拿著潘男皮包準備送回失主家。（圖／民眾提供）

桃園警察分局中路派出所接獲民眾潘姓男子報案，他表示11日下午將近17時左右由台北搭9069號公車回桃園，在桃園煉油廠站下車，準備要購買飲料時卻發現皮夾不見了，隔天卻在自家信箱內發現皮夾，但皮夾內只剩證件，現金(新台幣3千餘元)已不見，經調閱監視器，發現當晚22時49分許，有一名頭戴安全帽的女子在住家下徘徊許久，有從皮夾拿錢出來畫面後，再將皮夾放進信箱內，懷疑該女子涉嫌侵占財物。

▲▼王姓女子被錄下有從皮夾拿出東西的畫面。（圖／桃園警分局提供）

▲▼王姓女子被錄下有從皮夾拿出東西的畫面。（圖／民眾提供）

▲▼王姓女子被錄下有從皮夾拿出東西的畫面。（圖／桃園警分局提供）

警方依規定受理後，根據特徵來積極訪查及過濾相關監視器畫面，鎖定該王姓女子經通知其到案說明，王女說有撿到皮包，因不喜歡到派出所，想說直接依照地址還給失主即可，所以將皮夾放進潘先生家的信箱，並未拿取皮夾內物品，由於雙方各執一詞，且報案人已經提出告訴，本案依照侵占遺失物罪嫌函請桃園地檢署偵辦。 警方呼籲民眾拾獲遺失物品，應立即送交警方，或報案由警方到場協助，以避免產生不必要的誤會。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►什麼？穿襪子也能減壓

ET快訊
快訊／政院：紓困特別條例延長至明年6月
「你兒子也是白癡」員工控霸凌　慘丟20年飯碗
高雄女持鎮暴槍開轟！　3人掛彩
吳兆絃長大了「99％激似鄧紫棋」！　21歲變這樣
台女閃婚陸男　出院收到偷吃影片！他竟回「帶著套呢」
快訊／瑞芳2線3星警官染疫！　再增2警確診
英軍被俘！　死守馬力波「投降影片」曝：只想回家
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「爆乳版黃捷」林襄弄丟手機　三重警速尋回...她這麼做表達謝意

桃園婦撿到皮夾送回失主家信箱　3千現金不見挨告

竹聯幫龍堂擁槍逼債！囂張包圍警所堵人　5嫌被逮起獲霰彈槍

補教狼師嘿咻2國中少女「墮胎3次」　挨批毫無悔意判4年半

「你兒子也是白癡」身障員工控霸凌　丟20年飯碗！監理站回應了

毒犯行竊機車連續搶奪　南警3小時內逮捕送辦建請聲押

高雄暗夜槍響！悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩送醫

苗栗女鄉代住家凌晨失火！一家三口被救出　2人輕微嗆傷

民眾騎樓煮食不慎釀禍！高雄鹽埕火警延燒8戶　濃煙竄天吞街道

台女閃婚陸男　剛出院就收到偷吃影片！他竟回「帶著套呢」

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

體育老師帥秀「旋轉泡泡球」球一發側旋下殺直攻對角！

「爆乳版黃捷」林襄弄丟手機　三重警速尋回...她這麼做表達謝意

桃園婦撿到皮夾送回失主家信箱　3千現金不見挨告

竹聯幫龍堂擁槍逼債！囂張包圍警所堵人　5嫌被逮起獲霰彈槍

補教狼師嘿咻2國中少女「墮胎3次」　挨批毫無悔意判4年半

「你兒子也是白癡」身障員工控霸凌　丟20年飯碗！監理站回應了

毒犯行竊機車連續搶奪　南警3小時內逮捕送辦建請聲押

高雄暗夜槍響！悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩送醫

苗栗女鄉代住家凌晨失火！一家三口被救出　2人輕微嗆傷

民眾騎樓煮食不慎釀禍！高雄鹽埕火警延燒8戶　濃煙竄天吞街道

台女閃婚陸男　剛出院就收到偷吃影片！他竟回「帶著套呢」

快訊／政院：紓困特別條例延長至明年6月、尚餘千億預算

影／2NE1合體了！嗨唱《I AM THE BEST》　Dara重現「直立爆炸頭」

南投縣政府大樓年逾20辦公空間不敷使用　大門即起封閉1年整建

李灝宇先發連2場敲安　陳聖平掃長打帶打點

「爆乳版黃捷」林襄弄丟手機　三重警速尋回...她這麼做表達謝意

14歲少女生日趴遭集體性侵　「下體大出血」慘死！媽媽以為是月經

熱潮退了？　全球最昂貴推文NFT轉售價值一年爆跌99%

她打第3劑喉嚨痛爆！一張嘴…醫見「整排詭異白點」： 有點傻眼

郝劭文老婆被爆二婚…已有7歲女兒！　開直播「護妻回應」被讚爆

國防院預判中共言論控制更限縮　分析東航空難、徐州八孩案2大區別

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

社會熱門新聞

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

即／台中晚間驚傳兇殺案　1人送醫不治

台男留美拒服役　繳9萬逃過坐牢

台中男1刀刺死鄰居：我殺人了！　疑一句話動殺機

高雄火警影片曝！　疑事發前有人在騎樓煮東西

獨／「左營林志玲」哭了　關帝廟現形還她清白

闆娘嗆台灣殺人無罪　被判刑求別罰

台女閃婚陸男　剛出院竟收到他偷吃影片

淫師偷拍猥褻女童下體存雲端　美巡邏驚見跨海通報

彰化離奇死亡車禍　女騎士遭大貨車輾斃

台南馬路驚見「長5m、深1.5m大坑洞」　原因曝

偷鄰居名錶賣1千萬　砸4百萬買保時捷

網傳高雄警匪駁火22槍1死　警回應了

直男與網美滾床好開心　驚知是「假女」：好想死

更多熱門

相關新聞

8款精品長夾超好入手

8款精品長夾超好入手

皮夾有「財庫」的象徵，如果皮夾中發票成堆、鈔票亂塞可是會讓財運出走！不妨找一款多功能又有大容量收納空間的長夾，幫助你維持錢包中的整潔，守財同時財運大開～這回編輯蒐集了8款適合入門的長夾推薦，CHANEL、LV通通不用三萬元就可入手，新的一年想要財源滾滾，先從換錢包開始！

詐騙老婦為子代墊貨款　男沿途變裝逃仍被逮

詐騙老婦為子代墊貨款　男沿途變裝逃仍被逮

養子連續搶奪養父行乞現金　養父一怒終止收養關係

養子連續搶奪養父行乞現金　養父一怒終止收養關係

「只要頂樓！」富豪霸氣買高雄名宅　新家值1.45億再包6車位

「只要頂樓！」富豪霸氣買高雄名宅　新家值1.45億再包6車位

無業男KTV櫃台偷1萬2　回包廂還債繼續唱

無業男KTV櫃台偷1萬2　回包廂還債繼續唱

關鍵字：

拾獲皮夾送回失主家現金羅生門

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

網紅一家確診「小孩學校家長都不知」！遭轟延遲通報無奈道歉

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

洗澡感覺有人偷窺！她抬頭一看崩潰：在幹嘛

美魔女歌手癌末「嘴只能張開一指」　曝治療過程：被判死刑

婚前健檢老公是女性她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

即／台中晚間驚傳兇殺案　1人送醫不治

男女貓纜親密交疊　他怒：當摩鐵

女兒出生不到半年！男星失聯離家1個月

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

最兇國文老師Q塔喊話徐小可　2種人別碰政治

他看「新竹居隔早餐」氣炸：想讓人拉肚子？

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面