超高齡社會下食安守護人　嘉藥營養系培育優秀營養師

▲嘉南藥理大學保健營養系培育優秀營養師有一套，透過積極安排實習及開設考照輔導課程，創造出平均20％的營養師國家證照錄取率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學保健營養系培育優秀營養師有一套，透過積極安排實習及開設考照輔導課程，創造出平均20％的營養師國家證照錄取率，高於全國每年約僅18％的錄取率，讓同學擠進營養師窄門，更鼓勵學生參加相關訓練積極考取證照。

例如食品安全管制系統(HACCP)相關的教育訓練，每年大約有200人左右取得基礎及進階證照，錄取率接近100％，大幅提高畢業後在營養相關職場的就業競爭力。

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參加營養師國家考試的基礎條件就是必須實習，嘉藥保健營養系每年有近80位學生前往教學醫院以上規模的醫院實習。校方除以萬全的準備來保護實習生安全及兼顧同學取得營養師專技高考資格外，也於大學第四年規劃加強複習國考內容相關的課程，幫助學生於畢業後順利考取營養師國考。

系主任孫芳明表示，該系對同學有更高的期待，也以該系學生優異表現為榮，今年行政院衛生福利部國民健康署頒發的五位社區營養師貢獻獎，其中在嘉義市政府衛生局任職的社區營養師陳琇雯為嘉藥營養系畢業生，她以突破性的思路將飲食相關知識與地方美食作結合，並積極拓展各類營養推廣活動，善盡營養師推動營養教育與營養推廣方案之職責，成為學弟妹的表率。

校方表示，嘉藥保健營養系的學生很幸運的在政府、醫院及民眾的自制下能照常實習，以完成參加營養師專技高考的基礎條件。而在校期間取得食品安全管制系統(HACCP)相關證照，有如持有進入職場大門的萬用金鑰，是提升未來求職實力的最佳保證。