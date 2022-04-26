高嘉瑜獻聲力挺陳乃瑜　祝福新店議員初選旗開得勝

▲民進黨新北市議員擬參選人陳乃瑜邀請民進黨立委高嘉瑜到新店陪同掃街。（圖／陳乃瑜辦公室提供）



記者林銘翰／新北報導

民進黨新北市議員初選時程倒數不到一週，新北市議員擬參選人陳乃瑜26日邀請民進黨立委高嘉瑜到新店陪同掃街，高嘉瑜也不吝於以歌聲傳遞心意，展現她極具特色的歌喉，盼助陳乃瑜在初選中旗開得勝。

陳乃瑜形容，「高嘉瑜委員是翻轉地方政治的教科書」，在內湖、南港區十年磨一劍，2020年立委選舉以過半得票，成功翻轉艱困選區，拿下單一選區制實施以來的第一席。

關於兩人相識的經過，陳乃瑜透露，初識之初，高嘉瑜是新科菜鳥議員，她自己則是菜鳥記者，當年還是台北市長郝龍彬市府任內，合作踢爆很多市政問題，特別有革命情感。

陳乃瑜也說，先前自己在電視台工作，上下班多是在內湖、南港出入，也常遇到高嘉瑜在跑大小行程。

陳乃瑜提到，即便是再小的地方活動，高嘉瑜都親力親為，因此在當地頗受市民好評，每天行程滿滿，今天也是特別撥空前來力挺。

陳乃瑜說，謝謝高嘉瑜的支持，她會向高嘉瑜好好學習，以同樣打拚的態度來經營基層，翻轉大文山區，成為市民可以信賴的民意代表，為爭取地方建設與福利，讓市民找得到人、看得到建設。

高嘉瑜則表示，選民的眼睛是雪亮的，是否有勤跑、認真耕耘，選民都會看在眼裡，即便先天資源不如其他候選人，選民仍會感受到誠懇與用心。

高嘉瑜指出，以前陳乃瑜擔任媒體工作者，做事態度認真謹慎，面對任何人都很友善、謙卑，這些正是作為市議員需要的特質，她也在媒體、社群上看到乃瑜勤奮耕耘地方，所以今天才會特地來助選。

高嘉瑜也說，現在民進黨新北市第九選區初選戰情膠著，她看好陳乃瑜有機會出線，為民進黨在大選裡拿下席次。陳乃瑜有優秀的學經歷，專業與態度有目共睹，這樣的人才非常難得，絕對是市民的最佳選擇。

▼民進黨立委高嘉瑜。（圖／陳乃瑜辦公室提供）

