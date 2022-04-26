蔡其昌評估帶職參選台中市長　「許淑華、賴香伶也堅決不辭」

記者林銘翰／台北報導

立法院副院長蔡其昌26日表示，帶職參選是所有政治人物要共同面對的問題，因為每個人都有自己的選戰節奏，包括要參選南投縣長的國民黨立委許淑華、要參選桃園市長的台灣民眾黨立委賴香伶都沒有要辭立委，自己會傾聽選民的聲音及幹部的意見，「最後我會做統整再來宣布」。

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨主席蔡英文24日召開選舉對策委員會會議，一致同意建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、民進黨立委劉建國為雲林縣長參選人、蔡其昌則為台中市長參選人，並提交民進黨中執會進行徵召提名作業。

蔡其昌26日上午在立法院受訪時表示，政治人物要不要帶職參選，每個候選人都有自己的考量，朝野各政黨提名的縣市長候選人，幾乎全部都是帶職參選，「不是只有我一個人」，帶職參選的候選人很多，職務也都不一樣，他尊重每一個人的看法。

蔡其昌說明，自己會先整合內部的意見，包括黨內的聲音、台中地方的意見以及選民的看法，「等到這些意見都處理好之後，我會整體再做評估」，他只是要告訴大家，幾乎每個人都帶職參選，「而且看來立法院的同仁是最多的」，而自己會做完統整再宣布。

蔡其昌認為，帶職參選各有優缺點，例如許淑華堅決不辭立委，賴香伶好像也不會辭職，因為大家都有各自的考慮，包括對選民承諾要完成的事情，這是選戰的節奏步調，到什麼程度就做什麼事情，「我這個人其實不會有什麼特別的眷戀，我覺得該怎麼做就怎麼做」。

蔡其昌提及，前台中市長林佳龍以前也是帶職參選，台中市的選民也都接受，他也是根據當下的環境做出判斷，而如果以選戰的最後勝負來看，「林佳龍在那個時間點辭職，或者是對的」，但是都必須經過綜合考量。

蔡其昌表示，在未來不會太長的時間之內，自己的民調就會跟台中市長盧秀燕非常接近，因為現在大家所參考的民調，當時根本就沒有人表態、民進黨也沒有推出候選人，換言之就是民進黨還沒有整隊，「還沒有整隊的民調，說實在都是供參考」。

蔡其昌強調，現在民進黨已經完成整隊，大家會團結一致，未來他也會提出願景，讓台中市民看到一個有行動能力、可以改變台中的市長，相信雙方的民調很快就會接近，「我想很多的評論就會跟著改變了」。

蔡其昌也說，等到民進黨中執會正式完成徵召的作業程序，他就會依序拜會林佳龍及台中市的黨籍立委，討論未來對市政、選戰方面的規劃，「我會跟大家做一些討論，都會拜會他們」。