　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡其昌評估帶職參選台中市長　「許淑華、賴香伶也堅決不辭」

記者林銘翰／台北報導

立法院副院長蔡其昌26日表示，帶職參選是所有政治人物要共同面對的問題，因為每個人都有自己的選戰節奏，包括要參選南投縣長的國民黨立委許淑華、要參選桃園市長的台灣民眾黨立委賴香伶都沒有要辭立委，自己會傾聽選民的聲音及幹部的意見，「最後我會做統整再來宣布」。

▲▼立法院副院長蔡其昌堵訪 參選台中市長 小眼睛等話題 以小眼睛為榮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨主席蔡英文24日召開選舉對策委員會會議，一致同意建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、民進黨立委劉建國為雲林縣長參選人、蔡其昌則為台中市長參選人，並提交民進黨中執會進行徵召提名作業。

蔡其昌26日上午在立法院受訪時表示，政治人物要不要帶職參選，每個候選人都有自己的考量，朝野各政黨提名的縣市長候選人，幾乎全部都是帶職參選，「不是只有我一個人」，帶職參選的候選人很多，職務也都不一樣，他尊重每一個人的看法。

蔡其昌說明，自己會先整合內部的意見，包括黨內的聲音、台中地方的意見以及選民的看法，「等到這些意見都處理好之後，我會整體再做評估」，他只是要告訴大家，幾乎每個人都帶職參選，「而且看來立法院的同仁是最多的」，而自己會做完統整再宣布。

蔡其昌認為，帶職參選各有優缺點，例如許淑華堅決不辭立委，賴香伶好像也不會辭職，因為大家都有各自的考慮，包括對選民承諾要完成的事情，這是選戰的節奏步調，到什麼程度就做什麼事情，「我這個人其實不會有什麼特別的眷戀，我覺得該怎麼做就怎麼做」。

蔡其昌提及，前台中市長林佳龍以前也是帶職參選，台中市的選民也都接受，他也是根據當下的環境做出判斷，而如果以選戰的最後勝負來看，「林佳龍在那個時間點辭職，或者是對的」，但是都必須經過綜合考量。

蔡其昌表示，在未來不會太長的時間之內，自己的民調就會跟台中市長盧秀燕非常接近，因為現在大家所參考的民調，當時根本就沒有人表態、民進黨也沒有推出候選人，換言之就是民進黨還沒有整隊，「還沒有整隊的民調，說實在都是供參考」。

蔡其昌強調，現在民進黨已經完成整隊，大家會團結一致，未來他也會提出願景，讓台中市民看到一個有行動能力、可以改變台中的市長，相信雙方的民調很快就會接近，「我想很多的評論就會跟著改變了」。

蔡其昌也說，等到民進黨中執會正式完成徵召的作業程序，他就會依序拜會林佳龍及台中市的黨籍立委，討論未來對市政、選戰方面的規劃，「我會跟大家做一些討論，都會拜會他們」。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
小三「乾妹妹」！人夫潤滑液助興　正宮狂問：他到底行不行
快訊／林昶佐助理快篩陽性！　辦公室緊急居家上班
拍18禁揉胸片引暴動　女偶像閃電結婚！
一圖懂「居家照護、隔離、檢疫」　都在家卻差很大
ET民調／卸指揮官選北市？　陳時中最新支持度出爐
快訊／「大發壹號」遭撞沉船！　9人落海損失7000萬
徐凱希爆「感冒沒戴口罩」　害4藝人染疫！經紀人回應
快訊／3＋4上路首日　蔡英文1500視察疫情指揮中心
35檔金融股股利出爐！15檔殖利率5%起跳　最高衝破11%
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／民進黨立委挾人數優勢　邢泰釗獲65票出任檢察總長

快訊／林昶佐國會助理快篩陽性　辦公室緊急採居家上班

ET民調／陳時中選不了？　59%台北市民不贊成卸下指揮官選市長

快訊／居隔3＋4新制上路首日　蔡英文1500視察疫情指揮中心

蔡其昌評估帶職參選台中市長　「許淑華、賴香伶也堅決不辭」

免到北車排隊群聚！北市疫苗系統開放9.1萬劑　半小時湧入1.7萬人登記　

快訊／3+4上路　侯友宜：新北居隔轉型是彈性應變

新北轉型3＋4！深夜急修「居隔轉型試辦草案」　今送衛福部

蔣萬安選北市碰壁！　大咖不挺原因曝光

蔣萬安最新民調！藍營鐵票倉竟然告急　2大咖不願操盤助選

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

醫師手把手教無痛快篩　同步鼻腔內畫面更清晰

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

陽明山1歲童口吐白沫　警車仰德大道飆速開道

金曲歌王Leo王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

快訊／民進黨立委挾人數優勢　邢泰釗獲65票出任檢察總長

快訊／林昶佐國會助理快篩陽性　辦公室緊急採居家上班

ET民調／陳時中選不了？　59%台北市民不贊成卸下指揮官選市長

快訊／居隔3＋4新制上路首日　蔡英文1500視察疫情指揮中心

蔡其昌評估帶職參選台中市長　「許淑華、賴香伶也堅決不辭」

免到北車排隊群聚！北市疫苗系統開放9.1萬劑　半小時湧入1.7萬人登記　

快訊／3+4上路　侯友宜：新北居隔轉型是彈性應變

新北轉型3＋4！深夜急修「居隔轉型試辦草案」　今送衛福部

蔣萬安選北市碰壁！　大咖不挺原因曝光

蔣萬安最新民調！藍營鐵票倉竟然告急　2大咖不願操盤助選

含冤23年！被控強盜2女　吳明峰被冤判終獲無罪確定平反

林依晨當媽穿搭求省時間　狂愛一物多用首飾

快訊／民進黨立委挾人數優勢　邢泰釗獲65票出任檢察總長

獨／大學首例！國北教大申請遠距教學到學期末「原因曝光」

馬路上有人倒臥！屏東醉男開門下車被誤認丟包　駕駛喊冤

上海43歲防疫志工「過勞死」！身分驚人　網淚嘆：損失太大了

婆婆頻借錢「從沒還過」人妻哭求助　網見1句話風向逆轉：你很扯

裝潢+家電「預算抓50萬」能達成？　過來人揭1方法：省很多

林志潔／高層無罪卻重罰基層公務員　貪污罪的詭異現象

遠離人群避疫情、親近大自然要留意　醫籲施打疫苗遠離威脅

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

新北「居隔轉型試辦草案」　今送衛福部

快訊／3+4上路　侯友宜：新北居隔轉型是彈性應變

居隔「3+4」實施　蔡英文說話了

蔣萬安最新民調　藍營鐵票倉竟然告急

蔣萬安選北市碰壁！　大咖不挺原因曝光

ET民調／陳時中選不了？　59%台北市民不贊成卸下指揮官選市長

周玉蔻爆特權爭議！朱學恒酸外星邏輯

快訊／居隔3＋4上路首日　蔡英文1500視察疫情指揮中心

800多間學校停課　蔣萬安喊放寬家長「居家照護」給付

LIVE／雙北齊轟居隔「3+4」　侯友宜最新說明

華視3度出包「蘇貞昌變總統」　蔣萬安：NCC責無旁貸

快訊／北市居隔總人數17816人　柯文哲要推「以篩代隔」

快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

快訊／總統府確診＋6　5名憲兵、1名車籍管理員工

更多熱門

相關新聞

快訊／居隔3＋4上路首日　蔡英文1500視察疫情指揮中心

快訊／居隔3＋4上路首日　蔡英文1500視察疫情指揮中心

居隔「3+4」新制今（26日）起上路，已居隔超過3天者，自4月27日開始解除隔離。對此，總統蔡英文下午也新增行程，安排於15時00分，前往視察「中央流行疫情指揮中心」。

居隔「3+4」實施　蔡英文說話了

居隔「3+4」實施　蔡英文說話了

快訊／蔡英文祝賀馬克宏連任法國總統　台法為理念相近民主夥伴

快訊／蔡英文祝賀馬克宏連任法國總統　台法為理念相近民主夥伴

防疫情燒進校園　民進黨彰化職選舉更改投開票所

防疫情燒進校園　民進黨彰化職選舉更改投開票所

幕後／蔡英文特赦韓豫平決策過程曝

幕後／蔡英文特赦韓豫平決策過程曝

關鍵字：

蔡其昌蔡英文民進黨台中市長許淑華賴香伶

讀者迴響

熱門新聞

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

情侶檔YouTuber宣布分手！　「消息藏半年」認了出軌

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

男警偷情女上司另築愛巢　拋家棄子還告元配

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

具俊曄讓大S神奇回春　互動羞炸

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

拍寫真更衣畫面全遭錄！脫比基尼竟看到鏡頭

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

第一眼先看到火、手還是刀？

快訊／05：30規模4.7地震　最大震度4級

雲林男陳屍車內一個月　施工才被發現

更多

最夯影音

更多
許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行
又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面