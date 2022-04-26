「3+4」上路！北市停課標準更動「確診停課10天→7天」

▲隨著「3+4」政策上路，北市停課標準也更動，確診停課從10天縮短為7天，圖為北市實施線上教學狀況。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導



政府居家隔離新制「3+4方案」今（26日）正式上路，北市教育局今天（26日）也公布高中以下學校新的停課標準，從今天起，一班有1人確診就停止實體課程，從過去10天改為7天，過去若達到全校停課標準，原先也是停止實體課程10天，新規定大幅縮短為3到5天。

根據北市教育局統計，截至今（26日）為止，北市高中以下全校（園）停課者共有63校，部分班級停課計有181校，影響受影響師生達5萬2965人，而政府居家隔離新制「3+4方案」今天上路，除了一般民眾居隔天數縮短外，校園停課天數也跟著減少。

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北市教育局今天也公布高中以下學校新的停課標準，各級學校（含幼兒園）1班有1位師生為確診個案，該班停止實體課程7天（3天居家隔離+ 4天自主防疫），並啟動線上教學，等於停課時間從過去10天縮短為7天。

▲隨著「3+4」政策上路，北市停課標準也更動，確診停課從10天縮短為7天，圖為北市實施線上教學狀況。（圖／北市教育局提供）

至於在確診者或密切接觸者所屬班級，分布學校班級達1/3以上或超過10班者，北市教育局原先規定是停止實體課程10天並啟動線上教學，新規定則是停課時間縮短為「3至5日」為原則，並視情況訂定起迄日期。

不過，教育局表示，幼兒園因為活動班級界線不明顯且共用區域多，同班同學停止實體課程7天（3天居家隔離+4天自主防疫），視疫調結果，若有需要全園停課，非密切接觸者以停止實體課程5天為原則，但仍比過去停課10天短。

此外，教育局表示，為提供學生完整保護力，教育昨（25日）已經通知各地方政府有關滿6歲至11歲學童疫苗接種相關作業準備事項，北市預計今天請各校將接種須知及評估暨意願書轉交家長，讓家長有7日的充分思考時間，後續將依家長意願進行造冊，盡速媒合學校及醫療院所進行校園集中接種。

