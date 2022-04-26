屏東+71！跟進中央不再公布足跡　學童5月初在校集中施打疫苗

▲店家清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(26)日新增71例本土確診個案，因中央流行疫情指揮中心已於25日宣佈確診者足跡原則不公佈，屏東縣政府依中央指引不再公佈，但將針對人口密集場域加強清消作業，再度呼籲民眾盡快施打疫苗，並做好防疫措施，保護自己也保護家人。

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縣府同時也針對中央流行疫情指揮中心最新措施，包括縮短居家隔離天數3+4天等進行討論。縣府強調，目前防疫政策不是清零，而是預防確診人數指數型暴增，將加強宣導民眾防疫觀念，下載「臺灣社交距離App」，開啟藍芽功能後，如果與確診者接觸會發出警示，居家隔離者應遵守相關防疫規定，朝過正常生活邁進。

另國小學童6-11歲開放施打半劑莫德納疫苗，縣府教育處已接獲教育部國教署有關調查學童施打疫苗的公文，將轉至各校將意願調查表交由家長填寫施打意願，依規定給予家長7天充分的考慮期，預計5月6日前可彙整有意願施打的學童人數，後續排定到校集中施打的日期。

縣府統計截至4月25日，縣內居家隔離現管1779人，居家照護部分有125人符合資格。5歲以下累計29例，無重症，有3例解除隔離。

全縣停班課學校有19校28班，包括恆春工商、東港海事、屏東高工、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、鶴聲國中、九如國中、港東國小、東興國小、東光國小、東港國小、東隆國小、崇蘭國小、海濱國小、恆春國小、新庄國小、後庄國小、仁愛國小等，居家隔離人數847人。

縣府指出，71例確診個案中有10例是居隔期間陰轉陽，6個家庭群聚案16例，其他確診相關案20例，25例追溯感染源中。26日共匡列133人採檢，全數居家隔離。

確診者分布區域：屏東市19例、東港鎮13例、萬丹鄉10例、恆春鎮5例、竹田鄉4例、瑪家鄉4例、九如鄉3例、里港鄉3例，及車城鄉、枋山鄉、枋寮鄉、林邊鄉、長治鄉、泰武鄉、琉球鄉、新園鄉、潮州鎮、鹽埔鄉等各有1例。