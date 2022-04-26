漢光38號演習5月兵推參考「俄烏戰爭」　7月實兵、部分實彈操演

▲漢光演習第四天「聯合反登陸作戰操演」、「反擊作戰操演」。（資料照／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

國防部26日表示，今年「漢光38號」演習，以共軍可能犯台行動為想定，並參考俄烏戰爭的啟示，運用「圖上兵推」研討戰備，並實施5天4夜的實兵、實裝、部分實彈操演。

今年漢光38號演習，5月份為「全民防衛作戰圖上兵棋推演」，以及7月份「實兵演習」2階段。

首先，「全民防衛作戰圖上兵棋推演」部分，國防部表示，將以近年來共軍各種可能犯台行動為基礎，並參酌俄烏戰爭啟示，運用「圖上兵棋推演」研討各項戰備議題。

在「實兵演習」方面，國防部表示，這是延續兵推成果，並以敵情威脅與可能行動，設計想定場景，舉行5天4夜實兵、實裝與部分實彈的操演。

國防部指出，今年漢光演習重點包括「精進戰力保存，發揮作戰能力」、「強化聯合制海作戰，擊敵於海上」、「整合全民總力支援軍事作戰」、以及「提升國土防衛戰力，毀敵於水際灘頭、殲敵於陣地」等。

另外，為因應近期國內本土疫情升溫，在防疫作為上，國防部表示，漢光演習將嚴格遵守防疫規範，所有參演官兵（含動員召集部隊）都會依照中央流行疫情指揮中心防疫指引，保持社交安全距離，戴口罩、量體溫、勤洗手等防疫作為。

▼漢光演習第四天「聯合反登陸作戰操演」、「反擊作戰操演」。（圖／軍聞社提供）

