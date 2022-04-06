少將貪污2千餘判4年半大喊冤　最高法院籲「勿捨近求遠」請修法

▲韓豫平（左一）定讞後，多名立委為他抱不平。（圖／翻攝管碧玲臉書）

記者吳銘峯／台北報導

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，因挪用演習加菜金2千餘元宴請一般民眾，遭重判4年半定讞。不少立委出面緩頰，希望能設法解套。不過最高法院認為，若修改法律，改成「適用有較輕處罰規定之刑法或其他法律」，就能解套，不必「捨近求遠」提非常上訴、再審等等程序。

韓豫平在2015年5月間「漢光31號」演習期間，挪用演習加菜金，與中將指揮官、上校政戰主任一家人到海鮮餐廳大嗑海鮮，並指示屬下報假帳核銷2880元。檢方偵辦期間，法院一二審審理期間，韓豫平均否認犯罪，不願認錯。最後韓豫平無法適用現行《貪污治罪條例》中的任何減刑規定，一二審法院均依法裁判，判刑4年6月，最高法院2月間駁回上訴定讞。

韓豫平定讞後，開始四處喊冤，希望推動再審、非常上訴，檢方陸續召開研討會，討論是否該將本案送請最高法院大法庭裁決；朝野立委也難得取得共識，批評法官判刑太重，更有立委大罵「恐龍法官」，這讓最高法院的法官「深不以為然」。

最高法院法官指出，「法官依法審判」，本案判決完全依照法律規定，並無任何違誤。對於此類情節輕微、犯罪所得微小的，法官確實也僅能依照《貪污治罪條例》規定減刑；但本法所訂之罪5年以上起跳，所以即便法官減刑，刑度仍然極高，這也是為何韓豫平仍被重判的原因。

最高法院認為，「無須強渡關山」，若要解套可請主管機關推動修法，依照1973年到1992年間的《戡亂時期貪污治罪條例》第12條第1項規定「犯第四條至第六條各款之罪，情節輕微，而其所得或所圖得財物在三千元以下者，『適用有較輕處罰規定之刑法或其他法律』。」只要修法完成，法官就可以依照刑法的詐欺等罪，予以輕判，甚至易科罰金、緩刑；而是否能溯及既往讓韓豫平免入監，或是犯罪所得多少錢才要減刑，這都是立法技術。