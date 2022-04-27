「漢光38號」演習4大重點曝　參酌俄烏戰爭教召兵力共同禦敵

▲國防部作計室聯合作戰處處長林文皇少將。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

國軍「漢光38號」演習，區分5月「全民防衛作戰圖上兵棋推演」及7月「實兵演習」2個階段實施，將檢視各級計畫作為及驗證部隊戰訓整備實況，以提升國軍防衛作戰能力。

在「演習規劃」方面，國防部作計室聯合作戰處長林文皇表示，「全民防衛作戰圖上兵棋推演」，本次兵推於5月16至20日實施，想定發展以近年來共軍侵擾模式及遠海長訓等各種可能犯台行動為基礎，並參酌俄烏戰爭啟示。

另外，考量防疫作為，林文皇指出，將運用「圖上兵棋推演」方式，研討各項戰備議題，檢視作戰計畫，並加強指揮官用兵決策與幕僚計畫作為能力。

在實兵演習部分，林文皇表示，延續兵推成果，並以敵情威脅與可能行動，設計想定場景，依「戰力保存、聯合防空、聯合制海、聯合國土防衛」之作戰進程於7月25日至29日，遂行5天4夜實兵、實裝、部分實彈之操演任務，由各戰略執行單位規劃演練課目、兵力，並要求部隊實際到達各戰術位置，統合全民總力實施作戰計畫演練，以強化戰場經營及熟悉作戰環境與驗證計畫執行之能力。

本次「演習重點」部分，共區分為四大類，包括：「精進戰力保存，發揮作戰能力」、「強化聯合制海作戰，擊敵於海上」、「提升國土防衛戰力，毀敵於水際灘頭、殲敵於陣地內」，以及「整合全民總力支援軍事作戰」。

首先，在「精進戰力保存，發揮作戰能力」方面，林文皇表示，如何確保「全軍」安全，為發揮戰力達「破敵」之關鍵，本次演習持續演練空中兵力戰備轉場、海上兵力機動疏泊、地面部隊疏散偽裝、掩蔽，以及聯合防空戰力發揮、重要目標及關鍵基礎設施防護等戰力保存，精進聯合戰力之維護與發揮。

另外，在「強化聯合制海作戰，擊敵於海上」部分，林文皇說，海、空軍在岸置火力掩護下，納編各型艦隊、空中、地面與海巡等兵力，實施緊急出港、海上機動、聯合防空、制海、反潛及電子作戰之「聯合截擊作戰」，實兵實彈操演，以強化聯合制海戰力。

而「提升國土防衛戰力，毀敵於水際灘頭、殲敵於陣地內」部分，林文皇說，處處是戰場、時時做訓練之原則，各作戰區運用灘岸、縱深及城鎮特性，強化泊地、灘岸布雷及阻絕障礙設置，並統合三軍兵、火力，以及運用地面各式曲、直射武器、火砲等，遂行聯合國土防衛作戰演練。

至於「整合全民總力支援軍事作戰」，林文皇說，作戰區統籌常、後備兵力，執行後備部隊動員編成、臨戰訓練及民、物力支援，並整合地區警力及民防團隊等全民總力能量，共同禦敵，遂行常後一體國土防衛作戰之演練。

最後，在本次漢光演習的「防疫措施」，林文皇表示，演習全程，所有參演官兵（含動員召集部隊）均遵照「中央流行疫情指揮中心」防疫指引，以最嚴謹的態度及防疫措施，履行各項防疫要求，並持續依防疫政策，適切滾動調修演習計畫，以防範疫情擴散及確保戰訓任務無虞。