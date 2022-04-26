台中+263！台電司機打球傳同事...13人確診　熱點：錢櫃、春水堂

▲▼台中本土確診新增263例，市長盧秀燕和衛生局長曾梓展說明疫情，並公布足跡。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天本土個案新增263例，密切接觸者98例，感染源不明165例，今天新增個案中，台電台中施工處1名交通車男性司機在外縣市染疫後，傳給同辦公室及一起打桌球的同事，該單位警覺心高，一得知有人確診，馬上針對319人全面PCR，已知13人確診，目前已全面清消並分流上班。

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盧秀燕表示，263例依年齡區分，未滿12歲27例，12至64歲224例，65歲以上12例；依性別來分，131名男性、132名女性，至於居家照護統計，截至今日中午12時，已累計920人提出申請，其中同意633人居家照護，92人評估中，195人未符合收案條件。負壓隔離病房共302床，已使用115床、還可使用數187床，中重症住院治療者有6人，5人在加護病房。

▲▼台中本土確診新增263例，其中國營事業有13例。（圖／台中市政府提供，下同）

衛生局長曾梓展表示，新增個案中，后里幼兒園4例，累計10人，包括1名老師、9名學生；五權國中足球隊8例，累計15例，包括3名教練，12名選手。

今天職場群聚個案新增者是位在龍井的台電台中施工處，1名男性交通車司機在外縣市確診後，該單位立即在21日、22日針對276名員工全面快篩，並且對廠區全面清消，後來在23日、24日又擴大至319人，到醫院PCR採檢，發現有13人確診，包括同一辦公室有8人，一起打桌球者2人，另間辦公室也有2人。

有關個案足跡部分，包括4月21日北區漢來上海湯包台中店、西區TASTY西堤牛排金典綠園道店；4月22日西區春水堂廣三SOGO店、南屯區石二鍋台中文心家樂福店；4月24日太平區木亭軒；4月21日至22日西區麥當勞中港四店；4月22日至23日中區錢櫃台中自由店。市府已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾可至台中市社區篩檢站篩檢。