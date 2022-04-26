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30年沒人要修！陳其邁下令重舖果貿道路　深藍里長也掛布條說讚

▲▼30年都沒修繕！陳其邁下令重舖果貿道路，深藍里長都忍不住說讚。（圖／民眾提供）

▲果貿社區道路30年都沒人修繕！陳其邁指示工務局重舖，連深藍里長都忍不住掛布條說讚。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

果貿社區為早期國宅社區，長期是高雄的深藍鐵票倉，同時也是網路打卡著名景點之一，素有「小香港」之稱，來往享用美食及拍照打卡的人潮不在少數，但社區部分道路因為屬於軍方管理，社區內道路長達30多年未能修繕。高雄市長陳其邁先前視察防疫工作時，收到當地里長陳情，立刻指示工務局協助啟動改善，如今施工完成，讓深藍里長也忍不住說讚。

陳其邁3月6日視察果貿社區防疫工作時，當地果惠里里長鄭夙雅當面陳情社區道路問題，立即指示工務局於一週內啟動改善工程，更在一週後二度率領市府團隊由當地果峰里里長曾瑞水、果貿里里長韓得平、果惠里里長鄭夙雅及海勝里里長梁西榮等人陪同下，視察果貿社區道路改善情形，讓原本以為市府只是應付了事的鄭夙雅里長都忍不住豎起大拇指說讚。

▲▼30年都沒修繕！陳其邁下令重舖果貿道路，深藍里長都忍不住說讚。（圖／民眾提供）

▲▼30年都沒人修繕！陳其邁下令重舖果貿道路，深藍里長都忍不住說讚。（圖／民眾提供）

▲▼30年都沒修繕！陳其邁下令重舖果貿道路，深藍里長都忍不住說讚。（圖／民眾提供）

陳其邁強調，施政不分黨派，絕對同等對待照顧，並提到往後眷村道路，都由市府先做修補刨鋪，不能因為管理權責不清，而影響市民行路的權益，市府會優先負責道路的刨鋪，之後再就相關款項的權責分屬去和軍方做釐清。

在近2個月的施工後，重回果貿可以發現社區道路已經完成重新刨鋪，連帶的樹木也已經做過修剪。在果貿居住超過40年的韓爺爺表示，沒想到在經過數十年後又能夠在社區內看到平整好走的道路，社區住戶大多都是年事已高的長輩，道路重舖大大提升了他們行路的安全和舒適，「這就是有沒有心要處理的問題，30多年來大家推來推去，今天終於有一個有魄力的人來解決問題。」

果貿原本是過去綠營無法跨足的深藍鐵票倉，現在社區內四處見到里長們自主在里內懸掛的感謝布條，里長們感謝市長在全力主持高雄市防疫之於，對於地方建設仍然保有他緊緊緊的施政風格，讓果貿社區在兩個月內一掃過去30年道路老舊的問題，煥然一新。

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