白衣男當街停車狂扯騎士衣領　後方駕駛勸移...他火更大：下來！

記者邱中岳／台北報導

網路近日流傳一段影片，影片中1名男子直接將車停在路中間，下車與一旁的機車騎士理論，其他車輛的行車記錄器拍下，駕駛當街揪著騎士的衣領咆哮，後車要求駕駛移置車輛，駕駛不滿還出言挑釁，甚至拿出手機錄影，不斷要求對方下車，警方獲報後到場，發現2車已離開現場，事後聯繫雙方釐清狀況。

據了解，網路通訊軟體近日流傳1部影片，影片上顯示為24日下午5時許，1台白色的轎車行經濱江街時，駕駛突然在路口停等紅路燈時下車，並走向一旁朝1名機車駕駛咆哮，甚至還揪著騎士的衣領，完全沒有顧及自己的車子就大剌剌停放在路邊。

▲男子將車停在路邊，直接下車揪著路邊騎士的衣領。（圖／網友提供）

後方車輛看不下去，要求男子移置車輛，男子立刻將矛頭轉向出言相勸的車輛，不顧自己的車子就停放在馬路中間，也不管來往車流量大，不斷朝車內咆哮，甚至拿出手機錄影嗆「你剛剛罵我什麼？」，車內民眾不斷要求將車窗關起來，且要求男子不要觸碰自己車輛。

▲男子將車停在路邊揪騎士衣領，路人勸說移車，反被很嗆「下來啊」。（圖／網友提供）

但是情緒激動的男子仍不斷敲打對方車窗，要求對方下車對峙，還挑釁車上民眾「下來啊，我叫你下來敢不敢啊？」後方的乘客也不斷勸說「不要理他」，然後還朝後方錄影蒐證的乘客嗆聲「你在錄什麼啦」。

▲男子不顧自己的車子停在路中間，不聽勸告移車，甚至不段叫囂，還拿出手機拍下對方車牌。（圖／網友提供）

整個過程被行車記錄器錄下，連駕駛囂張行徑也全部被車上的乘客紀錄，事後警方接獲報案趕抵現場，發現3台車均已離開。事後，被拉扯的騎士向警方指出，現場沒有擴大肢體衝突，自己的部分無需警方處理，至於該名叫囂的男子，有作勢頂別人車輛嗆聲。

警方表示，目前尚無人到派出所提出告訴，也將主動聯繫被嗆聲的民眾到派出所，進行後續偵辦作為，針對白色轎車違規部分，將依道路交通處罰條例第43條「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛等規定開罰。