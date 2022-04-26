29歲男逞兇完還在警所外喝酒　辱警「Ｘ你娘！」遭噴辣椒水逮捕

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區一名楊姓男子（29歲）因房屋產權糾紛，26日凌晨2時許，跑到泉州街對黃男（59歲）揮拳、口出惡言恐嚇外，還破壞門前物品，警方到場，發現楊男已離開，到大同南路與3名友人飲酒，警方上前盤查時，楊男不但拒絕配合，身邊友人更接連辱罵警方「幹Ｘ娘！」並用力頂撞，最後全部被噴辣椒水帶回，全案將依妨害公務、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌偵辦。

▲楊男與3名友人在路邊飲酒，不但拒絕配合警方盤查，更出言辱罵、推擠警方，現場遺留多罐啤酒空罐。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在大同派出所對面發現楊男，隨後呼叫快打警力支援。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，楊男與黃男日前因房屋產權糾紛，雙方已有嫌隙，事發時楊男逕自跑到泉州街，對黃男大聲咆哮，還口出惡言恐嚇，同時破壞門口物品後離去。轄區警方獲報到場，發現楊男鬧事後已離開，詢問黃男得知楊男身穿白色衣服，於是在轄區尋找楊男下落。

警方最後在三重警分局大同派出所斜對面騎樓，發現楊男與龔男(29歲)、劉男(28歲)、湯男(30歲)在飲酒聊天，比對穿著特徵後，警方認出楊男身份，起初楊男否認，但經進一步追問下楊男才坦承不諱，同時，楊男與身邊的3名友人開始情緒激動不但不配合盤查，劉男、龔男更先後罵警方「幹Ｘ娘！」，還不斷用胸口頂撞警方。

現場警員見他們情緒激動難以克制，立即呼叫快打部隊支援，並動用辣椒水將他們制伏，楊男、劉男、龔男等3人訊後依妨害公務等罪，移送新北地檢偵辦；楊男另涉傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，則將函送新北地檢偵辦。