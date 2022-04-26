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工程師上班超過10hrs「沒有加班費」　網見薪資1數字嚇：公司真敢

▲分心,工作,勞累,上班,社畜,工程師,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃品臻／綜合報導

一名網友發文表示，現在是位工程師，任職於某家電腦公司，每天的工作時長都是10個小時以上，但一個月也才領35K的薪水，且加班費會被公司換成補休，種種條件都讓他覺得這個工作環境不健康，但又擔心是自己不知足，網友們對此直勸，真的不行的話，就找下一家吧。

這位網友在Dcard發文表示，「現在任職於某家電腦公司的工程師，每天去公司一待就是10小時以上，一個月也就35K，加班費都換成補休」。原PO提到，公司表定晚上6點下班，由於晚上6點到6點半是休息時間，因此下班若工作到晚上7點，公司不會給加班費也沒有補休。

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此外原PO還表示，獎金和年終加起來大概3～4個月，「如果要不是晚上進修，估計也會被要求繼續加班，且被排的事情也會更多」。他深感這樣的工作環境不太健康，但不知道是自己不知足，還是台灣大環境就是這樣，猶豫是否該考慮離職一事。

▲▼原PO列出現在的工作環境，猶豫是否該離職。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO列出現在的工作環境，猶豫是否該離職。（圖／翻攝自Dcard）

對此，不少網友見到原PO的薪資都感到相當訝異，紛紛留言表示「什麼工程師這薪水……是不是可以跳了啊」、「比作業員還慘……是啥工程師」、「做行政錢都比你多」、「35k不是應該準時下班的工作嗎？公司真敢」、「工程師這樣太低了，技術員跟設備仔都比35000高薪」。

另外也有網友提供建議，「騎驢找馬」、「建議騎驢找馬慢慢找，有更好的就跳吧，台灣的就業環境就是這樣，加班常態，薪資提升全靠跳」、「覺得工時問題是還好，我的上一份工作每天都要加班兩個小時，主要是能不能學到東西後下一間能不能跳薪水多的」、「不給加班費又是長期性的加班，可以考慮離開了，不過如果已經做一段時間，是可以做個一年好找下一份」。

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